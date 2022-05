Carlos Antonio Vélez baja del bus de la Selección a técnico argentino que sonó para llegar

No se detienen los rumores del posible reemplazo de Reinaldo Rueda para las próximas eliminatorias del Mundial del año 2026. Mientras la Tricolor se alista para el amistoso del próximo 5 de junio ante Arabia Saudí, en el FCF siguen siendo herméticos con el que será el nuevo timonel, y mientras, han puesto a cargo a Héctor Cárdenas, estratega interino de las divisiones menores.

Ante esta gran incógnita, las últimas horas han apuntado a un entrenador que estaría dispuesto a negociar su llegada a Colombia. De acuerdo con la información entregada en las últimas horas por el diario Olé, Santiago Solari sería el indicado para llegar a la Selección, el cual habría sido contactado por la Federación.

“Fuentes consultadas por ‘Olé’ aseguraron que las autoridades del fútbol colombiano ya se pusieron en contacto con el ‘Indiecito’, quien tiene interés y está dispuesto a comenzar con las charlas”, indicó el rotativo este jueves.

🇨🇴🚨🇦🇷 EXCLUSIVO Olé: Colombia, en negociaciones con un entrenador argentinohttps://t.co/fw2fnYUbax — Diario Olé (@DiarioOle) May 26, 2022

El reconocido medio aseguró que si bien este técnico estuvo también en el radar de Chile, los australes decidieron inclinarse por Eduardo Berizzo, técnico que arregló su llegada en las últimas horas y que también estaba en los planes de Colombia.

La noticia sobre la posible llegada del extécnico del Real Madrid hizo eco en suelo colombiano, lugar en el que de inmediato descartaron al argentino como carta para el banquillo. Así lo hizo saber el reconocido periodista, Carlos Antonio Vélez, quien en su habitual programa ‘Palabras Mayores’, aseguró que Solari no ha sido contactado por la Federación.

“No han hablado con Solari ni con el Tata Martino. La FCF no está en plan de hablar con ninguno de los dos. No hablaron con Berizzo ni con Gareca. Jesurún le dijo al presidente de la Federación de Perú que no iban a tocar a Gareca”, aseguró.

Seguido a esto, Vélez reveló los dos nombres que están más cercanos a llegar. “Hoy, la Selección Colombia está, como ayer, entre el ‘señor X’ y Néstor Lorenzo, que ayer clasificó históricamente a Melgar a la siguiente serie de la Sudamericana. Eso para el fútbol peruano es como ganar el mundial. Con el equipo de Arequipa a hecho un campañón. Esas son las dos opciones. No hay otra”, contó.

El analista deportivo entregó más detalles sobre la alternativa de Néstor Lorenzo como nuevo DT de la Selección. “¿De qué depende la contratación de Lorenzo?” se animó a preguntar Carlos Antonio. “Que lleguen a un acuerdo. Si el señor se complica y se pone arriba de lo que realmente la Federación puede pagar, pues ahí sí se buscará otra cosa o se esperará al ‘Señor X’. Pero en este momento no hay otra alternativa. No le boten corriente a eso. Tratan de apostar haber si alguien le pega al perrito”.

Por lo pronto, desde la Federación han sido claros con respecto al futuro técnico de la Selección. En su carpeta hay varios nombres, pero se tomarán el tiempo suficiente para elegir al indicado y así soñar con un nuevo proyecto para llegar a otra cita orbital del fútbol.

La Tricolor se medirá con Arabia el próximo 5 de junio en Murcia, España. El técnico encargado Héctor Cárdenas decidió llamar a 19 jugadores para este duelo ante la selección asiática, en los cuales se destaca la ausencia de los referentes como Falcao, James, Ospina y Mina.

Estos son los convocados