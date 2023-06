Carlos Antonio Vélez fue fulminante con Millonarios tras su eliminación de la Copa Sudamericana: “al campeón lo empelotaron”

El periodista no se guardó nada contra el actual campeón de Colombia.

El pasado jueves 29 de junio, Millonarios dejó pasar una enorme oportunidad de avanzar a la fase de octavos de final en la Copa Sudamericana. El actual campeón del fútbol colombiano sufrió una dura derrota por 3-1 ante Defensa y Justicia y de paso una despedida por la victoria de América Mineiro en el otro juego del grupo F ante Peñarol.

Aunque para sus hinchas esto no fue un fracaso por lo que hizo en la liga colombiana, desde la prensa si fueron fulminantes por su sorpresiva despedida de la ‘otra mitad de la gloria’.

Millonarios se juega la clasificación en Copa Sudamericana ante Defensa y Justicia de Argentina. - Foto: Prensa Millonarios

Uno de los más críticos fue el periodista Carlos Antonio Vélez, quien pasó de estar elogiando al equipo embajador a criticarlos fuertemente por su eliminación. En su habitual columna en el programa de ‘Palabras Mayores’, Vélez no perdonó que fuera eliminado por América MG pues este equipo se encuentra peleando por el descenso en Brasil.

“Millonarios, campeón y todo, termina eliminado por América Mineiro, que le empató en Bogotá y le ganó allá y solo le bastó hacer lo que todos hicieron que fue ganarle a Peñarol”, dijo de entrada el periodista.

Y agregó de manera certera: “¿Quién es América Mineiro? Está peor que Goias, un puesto por debajo en zona de descenso. Al campeón del fútbol colombiano, Mineiro y Defensa y Justicia le hicieron cinco goles y lo empelotaron. Millonarios ganó el título por el bosque, es justo campeón por todo lo que ha hecho Gamero pero no por el equipo actual, es la peor expresión de sus equipos”.

Millonarios cerró en Argentina la fase de grupos de la Copa Sudamericana. - Foto: Tomada de: @MillosFCoficial

Vélez lanzó certeros dardos contra jugadores en específico. “Juega distinto al glorioso equipo del año pasado que mereció el título, a ratos no lo hace bien y es irregular. La espalda de Perlaza es un desastre, lo peor que tiene Millonarios, su espalda es una risa. Arias de central no es garantía. Necesita dos laterales y un central, un extremo por derecha porque Cataño es bueno pero deja la zona para que el rival ataque, Defensa y Justicia no le hizo cinco goles a Millonarios porque se echaron para atrás, le ganó sin despeinarse, la diferencia fue inmensa entre ambos equipos”.

“Fue decepcionante para la mayoría pero para mí no sorprendente, la nómina es muy incompleta, tiene registro de breve ataque, la elaboración que fue una gran virtud ya no existe”, agregó.

Sin embargo, Millonarios no fue el único que se salvó de la dura crítica. Equipos como Nacional, que a pesar que clasificó a los octavos de final, firmó una decepcionante actuación ante Patronato, equipo de la segunda división.

En cuanto a otros, Santa Fe cayó en la crítica tras perder de manera agónica con el Goiás de Brasil, otro de los equipos que se encuentra peleando el descenso.

“Pero Nacional pierde con Patronato que es de los últimos de la B, una vergüenza y juega muy mal; al día siguiente el Medellín sale de Libertadores a Sudamericana; a Santa Fe lo elimina uno de los cuatro que están en el descenso en Brasil, qué horror”, dijo.

Carlos Antonio Vélez - Foto: Guillermo Torres /Semana

Por el momento, los equipos colombianos eliminados tendrán acción ya hasta el comienzo de la Liga Betplay II, la cual esta estipulada para iniciar el próximo 15 de julio.

Por su parte, Nacional, instalado en los octavos de final de Libertadores, aguarda por rival en dicha instancia.