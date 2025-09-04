Carlos Antonio Vélez hace pedido especial a los hinchas si Colombia clasifica al Mundial del 2026: “No se les vaya a ocurrir”

Carlos Antonio Vélez habló de lo que será el partido entre la Selección Colombia y Bolivia, juego que podrá definir el futuro de la Tricolor en el Mundial del 2026. Si los de Néstor Lorenzo ganan, obtendrán el boleto para la cita orbital.

En su programa de Palabras mayores, en Win Sports, el comentarista deportivo le hizo un pedido especial a los hinchas cafeteros en caso de que los jugadores y el cuerpo técnico saquen la cara y logren el resultado especial.

El combinado patrio se jugará una dura carta frente a Bolivia. | Foto: Federación Colombiana de Fútbol (FCF)

“Respetuosamente, a todo el mundo: no se les vaya a ocurrir, después de la clasificación de esta noche y en honor a la verdad, salir con eso de ‘gracias, guerreros’ e ‘histórica clasificación’”, comentó.

Vélez ha sido muy crítico con lo que ha hecho el combinado patrio en los últimos partidos, por lo que continuó por esta misma línea y aseguró que si se celebra de forma desmedida esta clasificación, se estaría aplaudiendo la “mediocridad”.

Para argumentar su idea, el periodista recordó que Colombia lleva al hilo seis partidos sin ganar, lo que se traduce en tres puntos de 18 posibles. “En la segunda vuelta de 21 puntos hemos sacado cinco”, mencionó.

“Unos números paupérrimos”, agregó.

En medio del programa, Carlos Antonio se refirió al comentario que hizo en su contra un periodista boliviano, a quien le dio la razón por la “vaciada que me pego”.

🪐⚽“Voy a pedir un favor a todo el mundo, no se le vaya a ocurrir después de la clasificación de esta noche, Sali r con eso de gracias guerreros e histórica clasificación” @velezfutbol#PlanetaFútbol pic.twitter.com/Bc5L5p6MHh — Win Sports (@WinSportsTV) September 4, 2025

“A mí, realmente, me causa gracia, pero tiene sentido todo lo que dice. Por eso, ante estos números, no vamos a salir con el ‘gracias, guerreros’”, complementó.

Por otra parte, Vélez aseguró que, muy probablemente, James Rodríguez juegue contra Bolivia, teniendo en cuenta que no será, en un principio, un partido difícil, pero dejó en claro que donde el rival fuera más fuerte, “no está para ser titular”.

Por lo pronto, toda la esperanza está puesta en que la Tricolor sacará una victoria y conseguirá asegurar su sitio en el torneo que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá.

Sin embargo, no estará para nada fácil, ya que Bolivia tiene la obligación de ganar, actualmente está en la octava casilla con 17 unidades, un punto menos que Venezuela, por lo que sacar un resultado positivo en Barranquilla podría significar una posible clasificación para el cupo de repesca.

El empate también le puede servir a los de Néstor Lorenzo, ya que en caso de que la vinotinto pierda el partido ante Argentina en Buenos Aires, Colombia ya entrará en la cita mundialista.