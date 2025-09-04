Suscribirse

Deportes

Carlos Antonio Vélez hace pedido especial a los hinchas si Colombia clasifica al Mundial del 2026: “No se les vaya a ocurrir”

El periodista habló de la posible clasificación a la Copa del Mundo y lanzó un duro dardo.

Redacción Deportes
4 de septiembre de 2025, 3:24 p. m.
Esto fue lo que dijo el comentarista deportivo acerca de una posible clasificación.
Carlos Antonio Vélez y Selección Colombia | Foto: Foto 1: Win Sports / Foto 2: Getty Images

Carlos Antonio Vélez habló de lo que será el partido entre la Selección Colombia y Bolivia, juego que podrá definir el futuro de la Tricolor en el Mundial del 2026. Si los de Néstor Lorenzo ganan, obtendrán el boleto para la cita orbital.

En su programa de Palabras mayores, en Win Sports, el comentarista deportivo le hizo un pedido especial a los hinchas cafeteros en caso de que los jugadores y el cuerpo técnico saquen la cara y logren el resultado especial.

Dayro Moreno en entrenamiento de la Selección Colombia en Barranquilla.
El combinado patrio se jugará una dura carta frente a Bolivia. | Foto: Federación Colombiana de Fútbol (FCF)

“Respetuosamente, a todo el mundo: no se les vaya a ocurrir, después de la clasificación de esta noche y en honor a la verdad, salir con eso de ‘gracias, guerreros’ e ‘histórica clasificación’”, comentó.

Vélez ha sido muy crítico con lo que ha hecho el combinado patrio en los últimos partidos, por lo que continuó por esta misma línea y aseguró que si se celebra de forma desmedida esta clasificación, se estaría aplaudiendo la “mediocridad”.

Contexto: Hinchas de la Selección Colombia emocionaron a Néstor Lorenzo: Luis Díaz reaccionó al gesto

Para argumentar su idea, el periodista recordó que Colombia lleva al hilo seis partidos sin ganar, lo que se traduce en tres puntos de 18 posibles. “En la segunda vuelta de 21 puntos hemos sacado cinco”, mencionó.

“Unos números paupérrimos”, agregó.

En medio del programa, Carlos Antonio se refirió al comentario que hizo en su contra un periodista boliviano, a quien le dio la razón por la “vaciada que me pego”.

“A mí, realmente, me causa gracia, pero tiene sentido todo lo que dice. Por eso, ante estos números, no vamos a salir con el ‘gracias, guerreros’”, complementó.

Por otra parte, Vélez aseguró que, muy probablemente, James Rodríguez juegue contra Bolivia, teniendo en cuenta que no será, en un principio, un partido difícil, pero dejó en claro que donde el rival fuera más fuerte, “no está para ser titular”.

Contexto: Referente de Selección Colombia anuncia su posible adiós: “Puede ser el último de eliminatorias”

Por lo pronto, toda la esperanza está puesta en que la Tricolor sacará una victoria y conseguirá asegurar su sitio en el torneo que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá.

Sin embargo, no estará para nada fácil, ya que Bolivia tiene la obligación de ganar, actualmente está en la octava casilla con 17 unidades, un punto menos que Venezuela, por lo que sacar un resultado positivo en Barranquilla podría significar una posible clasificación para el cupo de repesca.

El empate también le puede servir a los de Néstor Lorenzo, ya que en caso de que la vinotinto pierda el partido ante Argentina en Buenos Aires, Colombia ya entrará en la cita mundialista.

El balón comenzará a rodar a las 6:30 de la tarde de este jueves, 4 de septiembre, en el Estadio Metropolitano Roberto Meléndez, que estará pintado totalmente de amarillo.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Nicolás Maduro amenazó a Trump: “Somos guerreros fieros”. Cazas, drones, tanques y un viejo submarino, el arsenal del dictador

2. Vicky Dávila revela visita de Verónica Alcocer a la cárcel La Picota y el listado de peligrosos criminales con los que se reunió

3. Fuertes combates en Arauca: tres guerrilleros del ELN fueron dados de baja por el Ejército

4. Estos estadounidenses recibirán apoyo económico en las próximas semanas; ¿está usted entre ellos?

5. Néstor Lorenzo gana 2,4 millones de dólares, mientras este es el sueldo de Óscar Villegas en Bolivia

LEER MENOS

Noticias relacionadas

Selección ColombiaCarlos Antonio VélezMundial 2026

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.