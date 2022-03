Carlos Antonio Vélez lanzó durísima crítica en contra de Aldair Quintana

Uno de los equipos de moda en Colombia es Atlético Nacional, no precisamente por su buen presente deportivo, sino porque sus últimas horas han estado marcadas por algunos momentos de tensión, que han dejado como repercusión final la salida del estratega Alejandro Restrepo del banquillo verdolaga, dando muestras de que la institución no pasa por su mejor momento.

Otro aspecto que llama la atención es el nivel que protagoniza en los últimos juegos el arquero del equipo paisa, Aldair Quintana, quien durante el último juego de liga, en el que Nacional cayó de manera sorpresiva por 3-1 en su visita al Atlético Bucaramanga. El golero se vio implicado en uno de los goles, dejando abierta nuevamente la puerta para las críticas en su contra.

No siendo suficiente el agobio de Quintana por su mal actuar, durante este martes uno de los periodistas más críticos del país decidió dirigir una palabras al portero de Nacional, en las que señaló que el implicado no tenía las condiciones para jugar en un equipo histórico como el verde paisa y, por otra parte, hizo exigencias sobre las falencias y la manera de afrontarlas. “No estás para jugar en un equipo grande, mijo. El error te debe impulsar para arriba, no para abajo”, señaló Vélez.

MONTEVIDEO, URUGUAY - NOVEMBER 04: Aldair Quintana of Atlético Nacional looks dejected after a second leg match of the second round of Copa CONMEBOL Sudamericana 2020 between River Plate (URU) and Atlético Nacional at Parque Viera Stadium on November 04, 2020 in Montevideo, Uruguay. (Photo by Ernesto Ryan/Getty Images) - Foto: Getty Images

Esta no es la primera vez que el comentarista emprende contra un jugador del equipo verde. Durante la semana pasada, en su programa Palabras Mayores, el panelista aseguró que el presente de Giovanni Moreno era “fatal”.

“Da pesar de verdad, un hombre que fue tan importante, pero es que diez años en China avinagran la sopa. Fatal Gio Moreno. Alguna cosa hará en algún momento, porque condiciones tiene, pero ya no está para competir. Es un exjugador”, aseguró Vélez, haciendo el análisis del rendimiento ante Atlético Bucaramanga.

Al conocer lo sucedido con el portero en Bucaramanga, Faryd Mondragón, exarquero de la Selección Colombia, decidió enviar un mensaje a su colega en el Vbar Caracol.

“Primero, solidaridad total con Aldair, mucho apoyo, mucho respaldo. No sabíamos de la situación, si era un cambio táctico, por lesión o un cambio pedido por el mismo jugador. Conociendo yo a Pacho Maturana y a René Higuita, sé que una de las grandes cualidades de Pacho como gestor es que él prefería perder un partido o un título que a un ser humano”, sentenció.

En segunda medida, el exarquero de la Selección Colombia entregó el mensaje directo al guardameta verde para este momento: “Jugar en Atlético Nacional es una oportunidad que no se presenta todos los días, es un honor y un prestigio. Lo que le diría es que pida unos días de licencia, ir a descansar, en Inglaterra se hace mucho, en Europa se hace mucho”.

Atlético Nacional se juega el semestre en la Copa Libertadores - Foto: Foto: Screenshot y Getty Images

“Yo tuve un compañero que lo mandaron una semana de vacaciones. Esto no es un tema de talento y capacidad, sino psicológico. Él mismo sabrá qué tanta fuerza tiene y qué tanto quiere revertir la situación”, finalizó.

Finalmente y ante el mal momento que vive el equipo, versiones extraoficiales en Colombia ya ponen varios candidatos en la mesa para el banquillo del cuadro verdolaga, en los que se destacan varios nombres internacionales que podrían dar el salto de calidad a un proyecto que cuenta con buenos jugadores, pero que no ha logrado estructurar un proceso sólido que le permita alcanzar de manera puntual los títulos, que son objetivo primordial para una institución histórica en el país.

Hernán Crespo, Alfredo Arias, Hernán Torres, Alberto Gamero, Lucas Pusineri y Hárold Riveray Oceano Da Cruz son los nombres que, según periodistas colombianos, están en carpeta para la dirección técnica del equipo paisa.