Carlos Antonio Vélez salió a cobrarle a Néstor Lorenzo tras victoria contra Venezuela: “Llevo meses con la misma joda”

Colombia cerró las Eliminatorias al Mundial de la mejor forma: mostró un gran nivel en el segundo tiempo y goleó a Venezuela, que ya se quedó sin chances de ir a la Copa del Mundo.

La gran figura fue Luis Suárez, quien se lució durante los minutos que estuvo en el campo y anotó los cuatro goles que sirvieron para la remontada y la victoria de la Tricolor.

Carlos Antonio Vélez | Foto: Captura Win Sports

Carlos Antonio Vélez no dudó en salir a hablar de lo que fue el partido, pero más precisamente de la actuación que tuvo el jugador del Sporting de Lisboa y salió a cobrarle a Néstor Lorenzo por la forma en la que ha manejado la plantilla.

Desde hace varios meses, el periodista ha cuestionado que, según él, el estratega argentino en muchas oportunidades no llama a los jugadores que hacen méritos y, cuando los convoca, les da muy pocos minutos.

Esto es lo que, de acuerdo con el comunicador, ha sucedido con Luis Suárez. Por ello, a través de su cuenta de X, pasó factura con lo que había dicho hace algunas semanas.

"Llevo meses con la misma joda. Hay unos meritorios que hay que convocar y ponerlos a jugar. Este es un ejemplo de mi lista", escribió con algunos pantallazos de portadas de diarios que destacaron el nivel que Suárez tenía en Almería y hoy en día en Portugal.

Justo hoy @Record_Portugal puso en tapa a Luis Suárez destacando sus números y sus logros en apenas pocas semanas en el Sporting de Lisboa. Llegó, vio y venció… venía de ser el máximo goleador en la B Española, con el Almería, para quienes apenas lo descubrieron hoy. Marginado… pic.twitter.com/lEcorsKbrQ — Carlos Antonio Velez (@velezfutbol) September 10, 2025

Vélez recordó que el nombre del delantero siempre lo ha pedido, pues considera que lo que ha hecho en sus equipos era más que suficiente para convertirse en la primera opción de la delantera.

“Todos los días publiqué lo que de él se decía en España y Portugal... Por fin le llegó el día, algo tarde pero le llegó”, comentó.

Finalmente, sostuvo que más allá de la goleada contra la Vinotinto, lo que debe quedar de aprendizaje es la necesidad de poner a jugar a aquellos que, desde su juicio, han hecho muchos méritos para ser tenidos en cuenta en este proceso y de cara a lo que será el Mundial de 2026.

“Como Luis Suárez, hay muchos otros que necesitan una oportunidad. Es la verdadera gran lección de anoche”, añadió.

Se dan cuenta? Tenemos jugadores para hacer algo mejor q lo q se venía haciendo.. hay q ponerlos, hay que alinearlos y darles la oportunidad.. seguir con los amigos, asegurarle el

puesto a varios y pasar por encima de la meritocracia no puede seguir siendo el “modus operandi”…… — Carlos Antonio Velez (@velezfutbol) September 10, 2025

En otra publicación, el reconocido periodista dejó en claro que hay grandes jugadores para intentar mejorar y que se muestre un mejor fútbol, pero para ello, aseguró, hay que ponerlos a jugar.

En ese sentido, manifestó que no se puede “seguir con los amigos” y “asegurarle el puesto” a quienes no han hecho los méritos necesarios para estar ahí.