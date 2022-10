Carlos Antonio Vélez se despachó contra la liga donde juega James Rodríguez; la calificó de “aberración total”

Este fin de semana, el colombiano James Rodríguez volvió a firmar otra actuación espectacular en el fútbol de Grecia al anotar su primer tanto en dicho país. A pesar de que su gol no sirvió para evitar la derrota ante el PAOK por la liga, el volante sigue dando muestras de evolución en materia futbolística, ilusionando a los hinchas del Olympiacos.

Un centro desde el costado izquierdo fue rematado de manera espectacular por James Rodríguez, que vino desde atrás, se elevó y pasó por encima del defensor para direccionar el frentazo hacia el piso, como mandan los cánones en este tipo de casos.

El volante cucuteño salió ileso de la acrobacia y corrió hasta el córner para celebrar con el resto de sus compañeros. Luego de recibir abrazos y felicitaciones, James se giró hacia la tribuna y con sus manos les pidió alentar en busca de la remontada, que al final no llegaría, aun cuando el colombiano hizo gala de sus excelsas condiciones técnicas para habilitar a los delanteros.

Primer gol de James Rodriguez con el Olympiakos pic.twitter.com/fuEyAk3h3G — César Moreno (@CesarMorenoH) October 17, 2022

Ante este magistral gol del volante colombiano, miles de reacciones se hicieron sentir en suelo nacional. Una de las primeras en hacerse conocer fue la del periodista Carlos Antonio Vélez, quien en su habitual programa de Palabras mayores, opinó sobre el partido del 10 de la Selección Colombia, que lleva una asistencia y un gol desde su regreso.

“Gracias a la alegría y éxtasis de las ‘viudas’ me enteré del gol de James Rodríguez. Buen gol. La verdad, a esa hora estaba en la panza de un avión, pero, independiente de eso, si me cuesta ver el fútbol italiano y el argentino, ver el griego se acercaría a una aberración total”, dijo de entrada el comentarista.

“Sí, es una noticia importante. Y lo es por el solo hecho de que esté jugando. Eso por lo menos hace que no sea tan impresentable e inmoral su convocatoria, como pasó en los amistosos de don Lorenzo al comienzo de su ciclo. Es que sin jugar a nadie le cabe en la cabeza, o a ser un humano que se considere apenas normal, que pueda ser convocado un jugador. De todas maneras, habrá que ver su evolución, que va a ser lenta en un equipo al que le cuesta ganar y en una liga tan primitiva como esa”, agregó a su opinión.

Aunque Vélez aplaudió lo hecho por el futbolista que tuvo paso por el Real Madrid y otros equipos, advirtió que el nivel debe mantenerlo, tanto en Olympiacos, como en la Tricolor, donde “hay que estar al 500 %, porque, si no, se queda uno sin Mundial. O se quedaba, porque lo que viene es mucho más cómodo. Ahora, no es solamente marcar un gol. Goles hacen todos. Pero es buena noticia. De ahí a que lo nominen para ‘The Best’ o el Balón de Oro, me parece una exageración. Porque no va a faltar la viuda que lo intente. Más bien esto hace que se higienice su convocatoria”, complementó.

Un salto inolvidable

Aunque los elogios no acompañaron el juego colectivo, sí hubo comentarios positivos para el volante de 31 años y hasta destacaron un dato que le da la vuelta al mundo. Según reveló el portal to10.gr, el salto de James para marcar su primer gol con Olympiacos fue de 2,4 metros, algo que pocas veces se ve.

Esta acción hizo recordar a uno de los mejores jugadores del mundo, alguien que está acostumbrado a ese tipo de registros con sus saltos. A lo largo de su carrera deportiva, Cristiano Ronaldo ha dejado momentos únicos por la capacidad que tiene para saltar, como el día que alcanzó los 2,5 metros en una anotación con la Juventus ante la Sampdoria.

Pero ese no es el mayor registro que tiene el astro portugués, cuando vestía la camiseta del Real Madrid le marcó un gol al Manchester United en los octavos de final de la Champions League 2012/2013; para esa anotación rozó los tres metros al elevarse 2,97 metros.