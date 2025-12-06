Suscribirse

Caso Emiliano Sala toma rumbo inesperado: Cardiff y Nantes se verán en los tribunales para “revelación de la verdad”

El Cardiff reclama una reparación por las pérdidas financieras y de reputación que ha supuesto su descenso de la primera a la segunda división inglesa.

Camilo Eduardo Castro Cetina

Editor en Semana

6 de diciembre de 2025, 3:29 p. m.
Emiliano Sala falleció cuando intentaba definir su traspaso al fútbol inglés.
Emiliano Sala | Foto: Getty Images

Casi siete años después de la muerte del futbolista argentino Emiliano Sala en un accidente de avión, los abogados del Cardiff City y del Nantes se enfrentarán el lunes ante el Tribunal de Comercio de Nantes, en medio del conflicto financiero que enfrenta a ambos clubes.

PARIS, FRANCE - FEBRUARY 9 : Tribute to Emiliano Sala before the french Ligue 1 match between Paris Saint-Germain (PSG) and Girondins de Bordeaux at Parc des Princes on February 9, 2019 in Paris, France. (Photo by Jean Catuffe/Getty Images)
Emiliano Sala, de 28 años, perdió la vida a comienzos de 2019 cuando se hallaba a bordo de un avión privado rumbo a Gales | Foto: Getty Images

“Esta audiencia marca una nueva etapa hacia la revelación de la verdad en este caso, y para reforzar la responsabilidad en el mundo del fútbol. Este caso no busca perjudicar al fútbol: pretende proteger su integridad”, declaró en un comunicado a la AFP el Cardiff City Football Club (CCFC).

El club galés acudió en 2023 al Tribunal de Comercio de Nantes para reclamar una reparación en concepto de pérdidas de ingresos y otros perjuicios sufridos por el club debido al fallecimiento del jugador.

El Cardiff reclama en especial una reparación por las pérdidas financieras y de reputación que ha supuesto su descenso de la primera a la segunda división inglesa.

Los Bluebirds estiman que se trata “de garantizar los estándares más elevados en nuestro deporte, en particular en materia de traspasos”.

Al ser contactados por la AFP, los consejeros del FC Nantes no quisieron hacer manifestaciones sobre la audiencia.

El Cardiff reclama por prejuicios a sus intereses e imagen, por la muerte de Sala. | Foto: NurPhoto via Getty Images

Emiliano Sala falleció a los 28 años en enero de 2019 en un accidente de avión cuando sobrevolaba el canal de la Mancha para comenzar con su nuevo equipo, Cardiff City, al que había sido traspasado por el Nantes francés. Sala no pudo debutar con su nuevo club.

Un traspaso efectivo

Después de un análisis a cargo de un experto nombrado por el Cardiff City, el club había cifrado el año pasado el perjuicio en más de 136 millones de dólares, sobre todo en concepto de pérdidas de ingresos después de la muerte del delantero argentino.

Frente al Tribunal de Comercio de Nantes, el Cardiff City defiende que el FC Nantes era, a través de su agente Willie McKay, el mandatario del vuelo privado a bordo del que el futbolista embarcó.

Así, pese a que el Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS) consideró en 2022 que el traspaso ya era efectivo en el momento del accidente, la cuestión se centra ahora en la organización de ese vuelo.

El equipo inglés tuvo que pagar al Nantes por el traspaso que se alcanzó a realizar, según la FIFA. | Foto: Getty Images

“Es una tragedia que se habría podido y se habría debido evitar si las personas implicadas en el traspaso por parte del FC Nantes no hubieran recorrido a los servicios de un agente que tenía prohibido ejercer, quien organizó vuelos ilegales para cerrar el acuerdo”, acusa el club galés.

En 2023, el tribunal de fútbol de la FIFA ordenó al Cardiff pagar al Nantes por el traspaso del jugador argentino algo más de 11 millones de euros en la época del total de 17 millones de euros.

Inicialmente prevista en septiembre, esta audiencia fue aplazada al 8 de diciembre.

