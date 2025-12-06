Carlos Antonio Vélez y su llamativa propuesta para el Mundial 2026: “La selección se tiene que venir para Bogotá”, ¿por qué?

A la espera de que se conozcan las ciudades donde la Selección Colombia tendrá que disputar la primera fase del Mundial 2026, muchas son las especulaciones que se han dado al respecto.

La inauguración del Mundial de 2026 será el 11 de junio en México. Estados Unidos y Canadá también serán sedes. | Foto: AFP

Sin embargo, la posibilidad de que el combinado cafetero quede ubicado en México suenan cada vez con más fuerza, y diferentes periodistas deportivos han señalado que es una de las probabilidades más grandes.

De ser así, algunos se han lanzado a sugerir dónde podría ser la ciudad en la que el combinado nacional debería adelantar su preparación.

Uno de ellos es el comentarista deportivo Carlos Antonio Vélez, quien en uno de sus espacio televisivos analizó con detenimiento el grupo K, en el que quedó sembrada Colombia, y señaló los pro y los contra de esta zona que, aparentemente, resulta ser muy cómoda a la hora de buscar superar la primera fase del Mundial 2026.

“Hay que ganarle el grupo a Portugal”

Lo primero que dijo Vélez es que los orientados por el profesor Néstor Lorenzo deben salir a buscar el primer lugar del grupo, el cual, sobre el papel, se disputará con Portugal, el rival con más peso del grupo, en el que también están Uzbekistán, y se espera a que se defina el cuarto integrante que saldrá del repechaje que disputarán Congo, Jamaica y Nueva Caledonia.

“Yo creo hoy que nosotros tenemos que pelearle ese primer lugar a Portugal, porque el segundo lugar es perverso, perverso. Ahí es donde uno tiene que mirar lo que sigue: el segundo de ese grupo va a jugar con el segundo del último grupo, o Inglaterra o Croacia”, dijo Vélez.

En seguida, señaló que si Colombia llega a ganar el grupo K podría evitar rivales que podrían complicar las aspiraciones de llegar mucho más lejos en la Copa del Mundo.

“Si llegas a ganarle a Inglaterra o Croacia, en octavos te encuentras con España; esa es la parte del grupo colombiano que no me gusta, para serle sincero, no me gusta. Hay mejores rutas. Yo he estado mirando aquí rutas y hay rutas divinas, muy parecidas a las que nos tocó en Brasil 2014 que no nos encontramos con ningún ‘cuco’. Y hay rutas en las que los ‘cucos’ no están, pero aquí hay ‘cucos’, ¿o España o Inglaterra no son ‘cucos’?”, advirtió el periodista deportivo.

¿La Selección Colombia en Bogotá?

Vélez fue más allá y se refirió a la posibilidad de que la Selección Colombia tenga que disputar sus partidos en México y dijo que, de ser así, la Selección Colombia tendría que hacer su preparación en Bogotá, esto, debido a las similitudes de altura que han entre la capital mexicana y la capital colombiana.

🪐 “Creo hoy que le tenemos que pelear a Portugal ese primer lugar, el segundo es perverso. El segundo de ese grupo va a jugar contra el segundo del último grupo: o Inglaterra o Croacia”, @velezfutbol#PlanetaFútbol pic.twitter.com/gcPFp0PKVC — Win Sports (@WinSportsTV) December 5, 2025