Cristiano Ronaldo será una piedra en el camino para la selección Colombia en la fase de grupos del Mundial 2026. La caprichosa suerte determinó que los caminos del astro portugués se volvieran a cruzar con James Rodríguez, quien fue su compañero durante varios años en el Real Madrid.

Muchas veces defendieron la misma camiseta en el Santiago Bernabéu, y su reencuentro será como rivales en el máximo escenario del fútbol. Los reflectores prometen apuntar a ese compromiso por la tercera fecha del grupo K, un partido que podría ser de trámite si ambos ya están clasificados o una batalla legendaria si alguno llega con la necesidad de ganar.

En cualquier contexto posible, el duelo de Colombia vs. Portugal se robará la atención del planeta entero y será un termómetro para medir hasta dónde pueden aspirar.

Paradójicamente, hace unos meses se habló de negociaciones para organizar un amistoso en marzo. No obstante, el sorteo tenía preparado algo mejor: Colombia enfrentará a Portugal por primera vez en su historia y lo hará en la Copa del Mundo. En suelo portugués califican a la Tricolor como el rival a vencer en el grupo, ese que puede complicar las cosas y desnudar alguna inconsistencia en la defensa.

La inauguración del Mundial de 2026 será el 11 de junio en México. Estados Unidos y Canadá también serán sedes. | Foto: AFP

Cuando hablan de Colombia, asocian directamente el nombre de Luis Díaz, hoy el principal referente del fútbol cafetero. Sin embargo, no pasan de largo nombres con actualidad en la liga portuguesa como Richard Ríos, del Benfica, o Luis Javier Suárez, en el Sporting de Lisboa.

Este formato con 48 selecciones participando les abrió las puertas a otros países que normalmente estaban condenados a ver el Mundial por televisión. Uno de ellos es Uzbekistán, una nación de Asia central que antes de los años noventa pertenecía a la Unión Soviética. Bajo su denominación actual nunca había clasificado a la cita orbital y su primer sorbo mundialista será enfrentando a Colombia el 17 de junio.

El fútbol uzbeko está pasando por uno de los mejores momentos en su historia con jugadores como Abdukodir Khusanov, del Manchester City; Eldor Shomurodov, del Istanbul Basaksehir, y el mediocampista Otabek Shukurov.

Néstor Lorenzo, director técnico de la Selección Colombia. | Foto: AFP

Sin duda, el nombre que más suena familiar es el de su entrenador, el italiano Fabio Cannavaro, campeón del mundo en Alemania 2006 y único defensor que ha ganado el Balón de Oro.

Uzbekistán clasificó al Mundial 2026 como segundo de su grupo en las eliminatorias asiáticas, detrás de Irán, ganando un total de 21 puntos con un balance de seis victorias, tres empates y solo una derrota.

Luego de conseguir la clasificación, disputaron un amistoso contra Uruguay en octubre. Ese partido terminó con victoria del conjunto charrúa por 2-1 y todos los goles fueron en el segundo tiempo. En noviembre, le ganaron al Egipto de Mohamed Salah y tuvieron una pequeña revancha ante Irán, ganando el amistoso en la tanda de penales.

Cristiano Ronaldo de Portugal aparece como el rival más duro para Colombia. | Foto: AFP

¿Y el otro rival?

Portugal y Uzbekistán son los dos rivales que ya están confirmados para Colombia, pero el último solo se sabrá hasta finales de marzo. Al haber tantos cupos disponibles, el sorteo del Mundial se tuvo que realizar con seis cupos pendientes de entregarse.

A la Tricolor le correspondió el ganador del repechaje internacional 1, que saldrá de una llave conformada por Jamaica, Nueva Caledonia y República del Congo. El sistema de juego para este triangular ya está definido: Jamaica enfrentará a Nueva Caledonia en una serie a partido único y el ganador de ese compromiso enfrentará a Congo por un cupo en el grupo K.

Sobre el papel, los congoleños son favoritos a avanzar, pues marchan en la casilla 56 del ranking mundial de la Fifa. Jamaica está en el puesto 70 y Nueva Caledonia en el 149. De hecho, la República del Congo viene con aire en la camiseta por haber eliminado a Camerún y a Nigeria en el repechaje de las eliminatorias africanas.

Aunque los ojos del país estarán puestos sobre el desempeño de la selección Colombia, los fanáticos del fútbol también están discutiendo la composición de los otros grupos.

James Rodríguez, capitán de la Selección Colombia. | Foto: AFP

A diferencia de lo que sucedía en cada sorteo, esta vez los expertos coincidieron en que ningún grupo puede calificarse como el de la muerte. Lo más cercano a eso es el grupo I, integrado por Francia, Senegal, Noruega y el ganador del repechaje intercontinental 2 (Bolivia, Surinam o Irak).

Francia es el actual subcampeón del mundo, Senegal se ha convertido en un habitual animador de los mundiales y Noruega llega encendido con Erling Haaland y Martin Odegaard a la cabeza. El grupo H alcanzó a pintar como grupo de la muerte por la presencia de España y Uruguay, dos campeones del mundo; sin embargo, luego llegaron Cabo Verde y Arabia Saudita para calmar las aguas.

Argentina, campeón vigente del Mundial, otra vez recibió un golpe de suerte al tener rivales accesibles sobre el papel. La Albiceleste comparte su zona con Austria, Jordania y Argelia.

En el grupo L hay dos favoritos a clasificarse directo para la próxima fase. Inglaterra y Croacia prometen un duelo cerrado por el liderato, mientras que Panamá y Ghana tratarán de arañar uno de los lugares como mejor tercero. Con más cupos disponibles, parece improbable que pueda haber una sorpresa mayúscula como un gigante eliminado o batacazos de ruido retumbante.

Portugal será el rival más complicado que enfrente Colombia en la primera fase del Mundial 2026 | Foto: Getty / Montaje Semana

Los favoritos son claros: Argentina, como campeón reinante; España, por su proceso exitoso desde las divisiones menores, y Francia, por la calidad de jugadores que ha desarrollado desde que salieron campeones en Rusia 2018.

La otra cara de la moneda son aquellas selecciones debutantes que siempre dejan imágenes impactantes al marcar un gol, salvar un empate al último minuto o simplemente incomodar a alguna de las selecciones históricas. Este Mundial permitió la participación de países como Haití, Jordania, Cabo Verde, Curazao y alguna de las que se puedan meter por la ventana del repechaje intercontinental.

La cuenta regresiva ya empezó, quedan solo seis meses para que la pelota empiece a rodar en el Estadio Azteca con el partido inaugural entre México y Sudáfrica. Ese fue el mismo juego con el que arrancó el Mundial de 2010, aunque esa vez fue Johannesburgo la sede de un partido que quedó en deuda para los millones de espectadores que reunió.

El compromiso se jugará el 11 de junio, siendo el primero de los 104 duelos que se disputarán en Norteamérica antes de conocer al campeón y sucesor de Argentina en el trono por los próximos cuatro años.

Shaquille O’Neal sacó el papel con el nombre de Colombia para ser incluida en el grupo K de la competencia. El reencuentro de James y Cristiano en la cancha es el más esperado. | Foto: AFP

Así quedaron los grupos del Mundial 2026

Grupo A: México, Sudáfrica, Corea del Sur, repechaje europeo D.

Grupo B: Canadá, repechaje europeo A, Catar, Suiza.

Grupo C: Brasil, Marruecos, Haití, Escocia.

Grupo D: Estados Unidos, Paraguay, Australia, repechaje europeo C.

Grupo E: Alemania, Curazao, Costa de Marfil, Ecuador.

Grupo F: Países Bajos, Japón, repechaje europeo B, Túnez.

Grupo G: Bélgica, Egipto, Irán, Nueva Zelanda.

Grupo H: España, Cabo Verde, Arabia Saudita, Uruguay.

Grupo I: Francia, Senegal, repechaje intercontinental 1, Noruega.

Grupo J: Argentina, Argelia, Austria, Jordania.

Grupo K: Portugal, repechaje intercontinental 2, Uzbekistán, Colombia.