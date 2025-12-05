El ‘truco’ de la Fifa para que Cristiano Ronaldo pueda jugar sin problemas en el grupo de Colombia en el Mundial 2026

Ni mucho menos será un grupo fácil. La Selección Colombia va por el primer lugar del grupo, pero tendrá que medir fuerzas con la Portugal de Cristiano Ronaldo en la tercera jornada, antes se enfrentará al ganador del repechaje y debutará contra la Selección Uzbekistán, el 17 de junio. La expectativa aumenta en el país con la oportunidad de hacer historia, en una Copa Mundo que estrenará un nuevo formato y tiene más selecciones clasificadas.

Los ojos de Colombia se colocan en la Selección Portugal y Cristiano Ronaldo, la cabeza de serie que le tocó y ahora Néstor Lorenzo alista su mejor artillería, con James Rodríguez y Luis Díaz, para hacerle frente a la favorita del grupo. La victoria es fundamental para intentar hacer nueve puntos de nueve posibles.

Cristiano Ronaldo durante el partido contra Irlanda en las Eliminatorias UEFA. | Foto: Getty Images

Antes del sorteo, hubo una importante novedad con Cristiano Ronaldo y la Fifa. En la penúltima fecha de las eliminatorias Uefa, a CR7 se le fue la mano y agredió a un rival con un codazo, por lo que vio la roja directa y se tuvo que ir expulsado. De inmediato, se activaron las alarmas por una ausencia en el Mundial 2026.

El ‘favor’ de la Fifa para que Cristiano juegue el Mundial 2026

Según los reglamentos de la Fifa y la Uefa, la tarjeta roja directa por el golpe de Cristiano Ronaldo a un defensa central de Irlanda le da para tres fechas de sanción como mínimo, de la cual solamente cumplió una, ante Armenia en la última jornada de las eliminatorias de Europa. Las otras dos jornadas de castigo debería cumplirlas en el Mundial (torneo oficial), pero una treta de la entidad mundial le permitirá jugar sin ningún problema.

Todo el partido el defensa se la paso agarrando y empujando a Cristiano Ronaldo



Hasta que lo desquicio , toma codazo y pa casa tranquilo!



Al final lo que sucede conviene a la larga o la corta!



Yo también hubiera dado el codazo y me llevaría mi roja, a no ser que me llame… pic.twitter.com/7gAnl0tyzi — Arielipillo (@arielipillo) November 14, 2025

Según el Comité Disciplinario de la Fifa, el castigo para Cristiano Ronaldo por el golpe a Dara O’Shea queda suspendido por un año. Es decir, que las dos fechas de sanción que le faltan por pagar se harán efectivas luego del Mundial 2026, lo que le permitirá jugar el grupo K en su totalidad sin ningún lío de este tipo.

Cabe recordar que si reincide en estas prácticas, automáticamente se activará el castigo. Por otra parte, si la Fifa no hubiera aplazado la sanción, CR7 se iría de baja ante Uzbekistán y el ganador del repechaje, y ya volvería ante la Selección Colombia.

El comunicado de la Fifa sobre la sanción a Cristiano Ronaldo

“La Comisión Disciplinaria de la Fifa ha impuesto una sanción de tres partidos a Cristiano Ronaldo tras la expulsión directa recibida en el partido de la competición preliminar de la Copa Mundial de la Fifa 2026 entre la República de Irlanda y Portugal, disputado en Dublín el 13 de noviembre de 2025.

“El primero de los tres partidos se cumplió en el encuentro Portugal-Armenia, disputado el 16 de noviembre de 2025. De conformidad con el artículo 27 del Código Disciplinario de la FIFA, la suspensión de los dos partidos restantes queda suspendida durante un año”