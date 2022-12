César Augusto Londoño generó polémica: “Nadie volvió a hablar de la violación a los derechos” de las mujeres

El Mundial de Qatar 2022 terminó el domingo con la consagración de la selección de Argentina como campeona por tercera vez en su historia, derrotando en la tanda de penaltis a Francia. Durante la Copa del Mundo hubo varias polémicas como los hechos de corrupción o la violación de los trabajadores, pues algunos murieron en las obras de los estadios.

Pero también se generó cierta incertidumbre por la situación de las mujeres que asistían a Catar, pues al tener una cultura árabe que profesa el islam, las locales deben cumplir unas reglas al pie de la letra como usar el hiyab, el velo que cubre desde la cabeza hasta el pecho, entre otras normas.

Para evitar malentendidos, antes del inicio de la Copa del Mundo, los organizadores del Mundial explicaron por medio de un video cómo se podían vestir las mujeres no musulmanas en Catar y provenientes de otros países.

“Son pocos los lugares donde hay que cubrir hombros y piernas”. Los sitios en los que se deben cumplir esta norma son “hospitales, bancos, sitios turísticos como museos y lugares gubernamentales”, fue la explicación.

Asimismo, se habló sobre la poca libertad de las mujeres en Catar, debate al que entró el periodista colombiano César Augusto Londoño. Dos veces se pronunció al respecto desde sus redes sociales, primero con un video dando su punto de vista, que generó gran polémica en el país y todo tipo de reacciones.

“La gente critica el campeonato del mundo, critica las restricciones, las limitaciones a las mujeres, critican un montón de cosas y uno no sabe lo que es un Mundial hasta que no lo vive y viene a verlo”, dijo en ese momento.

A un día de comenzar el Mundial de Catar.

Polémicas, odios y profetas de la moral pública abundan.

Catar está feliz pic.twitter.com/ZHqDLg32Ro — Cesar Augusto Londoño (@cesaralo) November 19, 2022

Después, Londoño subió un video de una influenciadora de origen sirio en el que explica que históricamente otras culturas sí han cohibido a las mujeres de sus derechos. “El problema no es la ignorancia sino la terquedad para no aceptar la realidad. Está bien que me insulten, pero con argumentos y verdades, no con mentiras e infamias de occidente”, expresó.

El problema no es la ignorancia sino la terquedad para no aceptar la realidad. Esta bien que me insulten, pero con argumentos y verdades, no con mentiras e infamias de occidente.

Aquí les dejo la opinión de @rawansyrianheart musulmana que SI conoce la vida de la mujer en Catar pic.twitter.com/lmaPRwPz66 — Cesar Augusto Londoño (@cesaralo) November 22, 2022

Y ahora, una vez terminado el Mundial de Qatar 2022, César Augusto Londoño reapareció en su cuenta de Twitter para volver a encender la polémica y generar algo de discordia entre sus seguidores. “Terminó un gran Mundial en Catar y nadie volvió a hablar de la violación a los derechos de la mujer”, escribió recientemente en un tuit.

Este mensaje estuvo acompañado de un video, en el que otra vez la protagonista fue la influenciadora siria que aparece en TikTok como @rawansyrianheart. “Aquí una opinión final de una musulmana sobre un video mío de 84 segundos que causó revuelo, solo para que reflexionen, analicen y no prejuzguen, los que no conocen #Rawan”, agregó el periodista colombiano.

Terminó un gran Mundial en Catar y nadie volvió a hablar de la violación a los derechos de la mujer. Aquí una opinión final de una musulmana sobre un video mío de 84 segundos que causó revuelo, solo para que reflexionen, analicen y no prejuzguen, los que no conocen #Rawan pic.twitter.com/PLXc4eEmjU — Cesar Augusto Londoño (@cesaralo) December 21, 2022

En este video, aunque ella no habla, deja claro que está de acuerdo con las palabras de César Augusto Londoño, en las que indicó que Europa debería “estar pidiendo perdón por lo que han hecho durante los últimos 3.000 años” antes de dar “lecciones de moral”, citando lo que dijo el presidente la Fifa por esos días en medio de la Copa del Mundo.

Sus palabras, ahora en este nuevo video, una vez más generaron la reacción de sus seguidores con diferentes posturas, unos lo apoyaron pero otros lo criticaron fuertemente.