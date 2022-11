“Qatar tiene cero feminicidios”: César Augusto Londoño comparó al anfitrión del Mundial con Colombia, donde “matan 234 mujeres”

La Copa del Mundo es la ocasión perfecta para que personas de todo el mundo se encuentren y compartan las distintas culturas en medio del evento deportivo, el cual es cubierto por periodistas de cada rincón del globo terráqueo. Uno de esos profesionales que se encuentra en el Mundial de Qatar 2022 es César Augusto Londoño.

Este reconocido periodista deportivo ya fue noticia en Qatar porque fue detenido por la policía de ese país, pues pensaron que estaba grabando edificios a los cuales está prohibido hacerles registro fílmico. Por fortuna, solo recibió un llamado de atención y no tuvo ningún problema legal.

Y cómo su trabajo es mostrar todo lo que sucede en el país árabe, desde lo futbolístico hasta lo cultural, este sábado subió un video a sus redes sociales en el que asegura que las mujeres no sufren ningún tipo de abuso en Qatar, contrario a lo que piensan algunas personas.

Primero, el periodista colombiano citó al presidente de la Fifa, Gianni Infantino, quien dijo que Europa debería “estar pidiendo perdón” por lo que han hecho durante los últimos 3.000 años” y que ahora las “lecciones de moral son simplemente hipocresía”.

Razón por la que Londoño se sumó a las voces de apoyo hacia el Mundial de Qatar 2022. “La gente critica el campeonato del mundo, critica las restricciones, las limitaciones a las mujeres, critican un montón de cosas y uno no sabe lo que es un Mundial hasta que no vive y viene a verlo”.

Además, indicó que no se conoce “un país hasta que no lo visita” y por eso no se puede “juzgar a Qatar”. Y para explicar su punto de vista, dijo que “Qatar tiene cero feminicidios, cero es su taza, mientras que en Colombia matan 234 mujeres en lo que va de 2022 y en Estados Unidos 1.800 en lo que va de 2022″.

“Y yo preguntaría simplemente: Esas mujeres que mataron, ¿dónde preferirían vivir, en Estados Unidos, en Colombia o aquí en Qatar?”, agregó.

Y reafirmó que Qatar es un país “donde no las matan y donde las respetan”. “Puede que haya un montón de cosas donde el tema sea absolutamente cuestionado, criticado y para censurar, pero este es un país seguro, limpio que le da la oportunidad a los migrantes. Hoy (Qatar) está haciendo un Mundial de fútbol para tratar de ganar su soberanía y mostrarse al mundo”, finalizó.

A un día de comenzar el Mundial de Catar.

Polémicas, odios y profetas de la moral pública abundan.

Catar está feliz pic.twitter.com/ZHqDLg32Ro — Cesar Augusto Londoño (@cesaralo) November 19, 2022

¿Cómo pueden vestir las mujeres?

En las últimas semanas se ha generado mucha polémica por cómo pueden vestir las mujeres que asistan a la Copa del Mundo, pues al tener una cultura árabe que profesa el islam, las locales deben tener un hiyab; velo que cubre desde la cabeza hasta el pecho.

Para evitar malentendidos, el viernes -18 de noviembre- los organizadores del Mundial explicaron por medio de un video cómo pueden vestir las mujeres en Qatar, quienes no sean musulmanas y provengan de otros países.

Según el Twitter oficial del Comité de Organización y Legado de la Copa del Mundo, “son pocos los lugares donde hay que cubrir hombros y piernas”. Los sitios en los que deben cumplir con esta norma son “hospitales, bancos, sitios turísticos como museos y lugares gubernamentales”.

“El resto de la ciudad, por ejemplo, restaurantes y bares, puedes vestirte como tú acostumbras”, explica.

Respondiendo dudas: cómo vestirte si eres mujer y vienes a #Qatar2022 👚



📲 María Salmon pic.twitter.com/a4s1FvL6QY — Road to 2022 Español (@roadto2022es) November 18, 2022

La Copa del Mundo se iniciará este domingo 20 de noviembre con el partido entre las selecciones del grupo A Qatar y Ecuador, programado para las 11:00 a. m. (hora colombiana). Dos horas antes de este encuentro, el evento inaugural le dará la bienvenida al Mundial de Qatar 2022.