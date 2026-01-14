Clásico entre Chelsea y Arsenal tuvo cinco goles y acabó en partidazo: ida en la semifinal de la Carabao Cup

Otra vez el fútbol de Inglaterra es tendencia por la calidad de sus partidos. Este miércoles, 14 de enero de 2026, Chelsea recibió al Arsenal por la ida de las semifinales en la Carabao Cup, o Copa de la Liga inglesa. El estadio Stamford Bridge de Londres parecía una caldera.

Terminó siendo un verdadero partidazo en el clásico entre Arsenal y Chelsea. Los gunners ganaron por 3-2 y dieron el batacazo en su visita a uno de sus máximos rivales. The Blues trataron de hacer frente, pero acababan descontando siempre.

Para Arsenal anotó Ben White (7′), Viktor Gyökeres (48′) y Martín Zubimendi (71′). En Chelsea se reportó con doblete Alejandro Garnacho (57′ y 83′)

Ese 3-2 deja bien parado al Arsenal para la vuelta, aunque no hay nada definido. El siguiente compromiso se jugará el 3 de febrero, con los gunners como locales recibiendo al Chelsea en el Emirates Stadium.

Arsenal se llevó la ventaja 3-2 sobre Chelsea. Foto: AP

Crece la ilusión de Arsenal para esta temporada 2025-2026

Chelsea tiene en sus manos devolverle el batacazo al Arsenal en el duelo de vuelta. Sin embargo, el resultado de este miércoles pone al equipo de Arteta como favorito, pero no solo en la Carabao Cup sino en todas las competencias que juega.

En concreto, Arsenal puede concretar una temporada mágica si sigue teniendo la regularidad y los resultados que hasta ahora ha obtenido. Sacó la ventaja en la ida esta la semifinal contra Chelsea, es líder en Premier League y también reina en la tabla de la Champions League.

El contraste lo vive Chelsea, que tuvo cambio de entrenador y pasó de Enzo Maresca a Liam Rosenior. Este último dirigió ante Arsenal en el partido de la Copa de la Liga, pero no se le dio el resultado esperado.

The Blues marchan en la octava casilla de la Premier League, fuera de los puestos europeos, y en Champions se estancan en el puesto 13. Eso los obligaría a jugar playoffs si quieren ingresar a octavos de final.

Son dos panoramas completamente diferentes los que viven Arsenal y Chelsea, un radiografía de los últimos años para ambos. ¿Habrá revancha en la vuelta de la Carabao Cup? Mientras, los de Arteta celebran un épico triunfo.

Alejandro Garnacho fue el que le dio vida a Chelsea contra Arsenal. Foto: AP

Datos del Arsenal vs. Chelsea en Carabao Cup

Marcador final : Chelsea 2 - 3 Arsenal

: Chelsea 2 - 3 Arsenal Fecha : 14 de enero de 2026 (semifinal Carabao Cup)

: 14 de enero de 2026 (semifinal Carabao Cup) Estadio : Stamford Bridge

: Stamford Bridge Alineaciones:

Chelsea: Robert Sánchez; Josh Acheampong, Wesley Fofana, Trevoh Chalobah, Marc Cucurella; Andrey Santos, Enzo Fernández, Estêvão Willian, Pedro Neto, João Pedro; Marc Guiu. DT: Liam Rosenior.

Arsenal: Kepa Arrizabalaga; Ben White, William Saliba, Gabriel Magalhães, Jurriën Timber; Martin Ødegaard, Declan Rice, Martín Zubimendi; Bukayo Saka, Leandro Trossard; Viktor Gyökeres. DT: Mikel Arteta.