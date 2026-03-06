Clásico Mundial de Béisbol

Clásico Mundial de Béisbol: juegos de Colombia, señales de TV y horarios para ver en vivo

La delegación Tricolor está lista para su estreno durante este viernes. Revise aquí el calendario completo de cuatro partidos.

6 de marzo de 2026, 12:23 p. m.
Colombia durante su participación de Clásico Mundial de Béisbol en 2025
Colombia durante su participación de Clásico Mundial de Béisbol en 2025 Foto: Getty Images via AFP

Colombia hará su estreno este viernes en el Clásico Mundial de Béisbol. Su participación llena de emoción a los amantes de la pelota caliente, quienes esperan que el cuadro nacional tenga una buena participación en el certamen.

Su primer partido será ante uno de los rivales más duros, como lo es Puerto Rico y quien desee seguir en vivo la transmisión del juego lo podrá hacer a través de la señales de Disney+ / ESPN.

Calendario de Colombia en el Clásico Mundial de Béisbol

6 de marzo

  • Puerto Rico vs. Colombia
  • 6:00 p. m.
  • Disney+ / ESPN

7 de marzo

  • Colombia vs. Canadá
  • 10:00 a. m.
Brayan Buelvas, de Colombia, en el Clásico Mundial de Béisbol
Brayan Buelvas, de Colombia, en el Clásico Mundial de Béisbol Foto: Getty Images

8 de marzo

  • Colombia vs. Cuba
  • 11:00 a. m.

9 de marzo

  • Colombia vs. Panamá
  • 11:00 a. m.

En juego, dos cupos para los Juegos Olímpicos

El Clásico Mundial de Béisbol de 2026 otorgará dos cupos para selecciones de América a los Juegos de Los Ángeles 2028, en el regreso de la pelota caliente a la cita olímpica tras ausentarse en París 2024.

Los equipos de béisbol y sóftbol de Estados Unidos, por su parte, clasificarán automáticamente a las próximas justas en su calidad de anfitriones, informó este lunes la Confederación Mundial de Béisbol y Sóftbol (WBSC).

El pebetero olímpico LA28 se enciende durante una ceremonia de encendido en el Memorial Coliseum de Los Ángeles el 13 de enero de 2026, antes del inicio del registro de entradas para los Juegos Olímpicos de Verano de 2028. (Foto de Frederic J. Brown / AFP)
En 2028 los Juegos Olímpicos volverán a contar con la disciplina del béisbol. Foto: AFP

“Al combinar eventos mundiales de élite con vías continentales claras, garantizamos que los mejores equipos de béisbol y sóftbol de todas las regiones tengan una oportunidad clara de clasificarse para LA28”, dijo el presidente de la WBSC, Riccardo Fraccari, citado en un comunicado.

La competencia olímpica estará compuesta por seis países, incluyendo a Estados Unidos, y las Grandes Ligas (MLB) esperan que sus jugadores puedan participar en el torneo, aunque su presencia depende de un acuerdo con la asociación de peloteros.

La cita, que se disputará en el Dodger Stadium, coincide con la celebración del Juego de las Estrellas de las Mayores, lo que en el pasado ha afectado la presencia de jugadores de la MLB en los Olímpicos.

Así será la innovadora ceremonia de apertura de los Juegos Olímpicos Los Ángeles 2028

El Clásico Mundial de 2026, por su parte, se celebrará del 5 al 17 de marzo en Estados Unidos, Japón y Puerto Rico con la presencia de veinte países.

Juan Soto (República Dominicana), Edwin Díaz (Puerto Rico) y Ronald Acuña Jr. (Venezuela) son algunas de las figuras de las Grandes Ligas que han confirmado su participación en la contienda.

Los dos mejores equipos americanos clasificados al final del torneo obtendrán los boletos a Los Ángeles 2028, según lo estipulado por WBSC, que dijo contar con la aprobación del Comité Olímpico Internacional (COI).

El Premier12 de 2027, en tanto, repartirá un cupo a un combinado asiático y otro a uno oceánico o europeo.

El restante se entregará en un evento en el que participarán seis países asiáticos, africanos, europeos y oceánicos, que se realizará a más tardar en marzo de 2028.

Panorámica del Clásico Mundial de Béisbol y uno de sus primeros partidos
Panorámica del Clásico Mundial de Béisbol y uno de sus primeros partidos Foto: MLB Photos via Getty Images

Al torneo olímpico de sóftbol, también ausente en París 2024, clasificará el país con mejor clasificación en la Copa Mundial femenina de 2027.

También otras tres naciones que participen en clasificatorios continentales y una más en un torneo final que se jugará a más tardar en marzo de 2028.

*Con información de la AFP.

Noticias Destacadas