La radical medida de Delcy Rodríguez en Venezuela tras el título del Clásico Mundial de Béisbol: nadie lo vio venir

Venezuela vive uno de los hechos más importantes de su deporte tras derrotar 3x2 a Estados Unidos en Miami, en una final de infarto. Ganó por primera vez el Clásico Mundial de Béisbol, en un duelo que tenía como telón de fondo las tensiones políticas de ambos gobiernos.

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La Vinotinto del béisbol dominó durante gran parte del juego, pero un jonrón de dos carreras de Bryce Harper hizo que la final llegara empatada a la última entrada. Un doble de Eugenio Suárez impulsó la carrera ganadora de Javier Sanoja, provocando el éxtasis de la hinchada venezolana.

Venezuela, donde el béisbol es deporte nacional, completó su torneo de ensueño venciendo al favorito Estados Unidos en su propia casa, en un juego que trascendió lo deportivo por el contexto de la captura en enero del presidente Nicolás Maduro por fuerzas norteamericanas y el mandato encargado de Delcy Rodríguez.

Venezuela y su postal histórica tras ganar el Clásico Mundial de Béisbol a Venezuela a Estados Unidos en Miami Foto: Getty Images via AFP

Para el Team USA, en cambio, la derrota supuso el fracaso del superequipo redentor que se había alistado para recuperar el título perdido ante Japón en la final de 2023. De las seis ediciones disputadas, el país inventor de este deporte solo tiene en su poder el título de 2017.

Delcy Rodríguez se pronunció

Es fiesta total en Venezuela y en varias partes del mundo donde hay un venezolano. Para el pueblo vinotinto es como si ganaran un Mundial de fútbol y podría ser el máximo título de la historia de su deporte. Delcy Rodríguez recibió el trofeo del béisbol en Caracas y un bus recorrió las principales calles de la ciudad. Eso sí, ningún jugador pudo asistir por los compromisos con sus equipos en las Grandes Ligas (MLB).

Antes de recibir el trofeo en el Palacio Presidencial de Miraflores, Delcy Rodríguez tomó la importante medida acorde a lo que sucedió, pues decretó el 17 de marzo como el Día Nacional del Béisbol en Venezuela.

“Aprovechar para anunciar que he decretado el día 17 marzo el Día Nacional del Béisbol en homenaje a nuestras estrellas que ayer marcaron una extraordinaria historia del deporte. Donde hay un deporte, hay un niño lejos de la violencia”, dijo Delcy Rodríguez en un discurso presidencial.

Además de la gloria del béisbol venezolano, este triunfo de la Vinotinto de la ‘pelota caliente’ llegó como un bálsamo después del fracaso de la Selección Venezuela en las Eliminatorias Conmebol rumbo al Mundial 2026, donde no pudo clasificar a su primera Copa del Mundo del fútbol en su historia.