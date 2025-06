Clasificados sin esperar: los equipos que ya están en cuartos de final de la Copa Oro

El equipo del entrenador argentino Mauricio Pochettino dominó la posesión de la pelota, pero no tuvo claridad en zona de definición.

“Debemos sentirnos orgullosos del resultado, pero no nos podemos relajar, debemos seguir con nuestro proceso, estamos muy contentos con este grupo de jugadores”, resaltó.

Sin embargo, no pudo generar oportunidades claras en una noche de poco trabajo para la zona defensiva norteamericana.

Salen a la luz audios del VAR del polémico gol de Hugo Rodallega vs. Millonarios: ¿fuera de lugar o no?

Contexto: Salen a la luz audios del VAR del polémico gol de Hugo Rodallega vs. Millonarios: ¿fuera de lugar o no?

“La eficacia no es una de nuestras fortalezas, todos sabemos las razones, no tenemos un delantero jugando en el más alto nivel y yo no soy un mago”, admitió.