Clasificó al Mundial 2026 con su selección y ahora cambió de equipo: es oficial

El experimentado delantero Enner Valencia, que clasificó con Ecuador a la Copa del Mundo Fifa 2026, cambió de equipo. Dejó a Internacional de Brasil para irse a Pachuca de México.

Máximo anotador histórico de la selección de Ecuador, con 47 goles, ‘Superman’ Valencia tendrá una nueva etapa en el fútbol mexicano, en el que jugó con el propio Pachuca (2014) y con los Tigres de Monterrey (2017-2020).

“El Sport Club Internacional informa que acordó terminar anticipadamente el contrato con el atacante Enner Valencia”, anunció el equipo colorado en un comunicado de prensa.

El propio Inter confirmó que el Pachuca es el nuevo destino del delantero. El club gaucho precisó que “mantendrá un porcentaje” de los derechos económicos del veterano futbolista, exjugador del West Ham y del Everton de la Premier League de Inglaterra, en caso de futuras transferencias.

Contratado en el año 2023 por el Inter de Porto Alegre, Enner Valencia disputó 101 partidos con este equipo, en los que sumó 31 goles y 6 asistencias. El Inter ocupa la décima posición del Brasileirão, con 27 puntos, a veinte del líder, Flamengo.

Pachuca, en tanto, está en la sexta casilla del Torneo Apertura mexicano, con 13 unidades, a cinco del puntero Monterrey. Sin lugar a dudas, es un gran refuerzo para el conjunto azteca.

Este mismo jueves 11 de septiembre, Pachuca anunció el regreso de Enner Valencia, quien fue jugador de los tuzos solo por el torneo Clausura 2014, en el que fue campeón de goleo.

🔙 | ¡Enner Valencia 🇪🇨 volvió a la Bella Airosa! 🤍💙 pic.twitter.com/1zFm5EAv8i — Club de Futbol Pachuca (@Tuzos) September 11, 2025

Los tuzos dieron a conocer la reincorporación del ecuatoriano en sus diferentes redes sociales mediante un video temático de la película Volver al futuro. En el video, realizado con inteligencia artificial, se ve a un hombre vestido con ropa del Pachuca que representa a Valencia abordando un DeLorean, el icónico automóvil de la película, para emprender un viaje en el tiempo.

Situado en septiembre de 2025, Valencia programa como destino el día 2 de enero de 2014. Posteriormente, el delantero internacional ecuatoriano aparece en una pantalla y da un mensaje: “Querida afición de tuzos, soy Enner Valencia y he viajado en el tiempo”.

Enner Valencia ha marcado 52 goles con los dos equipos mexicanos para los que ha jugado: 18 con Pachuca y 34 con Tigres. Ahora vuelve al torneo azteca con el fin de volver a tener una muy buena recha goleadora.

Valencia es uno de los fijos que tendrá Ecuador para jugar el Mundial 2026.