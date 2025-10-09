No salió como estaba pensado el ambicioso proyecto que montó La Equidad, luego de que cambiase de administración hace un par de meses.

Apostando a un entrenador extranjero, a quien le pusieron a disposición 18 jugadores nuevos y jóvenes, no se lograron los resultados. A falta de seis fechas son últimos con 11 puntos.

Justo por esa situación grave que vivían los verdes de la capital colombiana, es que las directivas han decidido dar por terminado el contrato del español, Diego Merino.

Diego Merino dejó ser el entrenador de La Equidad | Foto: Tomado X @Equidadfutbol

Por medio de un comunicado oficial a través de las redes sociales del cuadro verde, estos dieron a conocer la decisión tomada.

“El Club Deportivo La Equidad informa a la opinión pública que, de mutuo acuerdo, Diego Merino finaliza su labor como Director Técnico del equipo masculino profesional", anunciaron.

“Agradecemos profundamente su trabajo, compromiso y liderazgo durante esta nueva etapa del club, en la que ayudó a sentar las bases de un equipo joven, con proyección y mucho potencial para el futuro”, continuaron en las acostumbradas palabras de agradecimiento.

“Le deseamos el mayor de los éxitos en sus próximos desafíos profesionales”, sumaron.

“El equipo quedará bajo las órdenes de Daniel Gómez, como Director Técnico encargado por lo que resta de la Liga Betplay 2025-11″, anunciaron para el remate del torneo.

Balance de Merino

Desde junio de 2025, hasta octubre, el español solo pudo dirigir 14 juegos, donde acumuló un rendimiento del 26%.

Fueron nada más dos victorias a lo largo de su campaña, 5 empates y 7 derrotas. Un promedio de -12 tras recibir 19 tantos y anotar solo 7.

Andrés Correa, defensor y capitán de La Equidad | Foto: Catalina Olaya

Esta era la primera experiencia que tenía el ibérico fuera de su país de origen. De Carabobo de Venezuela venía previo a La Equidad, en donde los resultados lo acompañaron.

Es más, en territorio venezolano logró la conquista del Torneo Apertura durante el 2024.

Equidad a la deriva

Los bogotanos se han mostrado como un club que ha peleado desde su ascenso años atrás; tal vez las últimas campañas sean las más discretas que haya tenido.

Para no tener un cierre de año negativo, el conjunto en mención deberá sumar resultados importantes que le permitan alejarse de un posible riesgo de descenso en años futuros.

América de Cali, Deportes Tolima, Alianza, Fortaleza, Atlético Bucaramanga y Deportivo Pereira son los retos que les restará a los bogotanos antes del cierre en el Torneo Finalización.