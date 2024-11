Colombia en la tabla de posiciones previo al partido contra Uruguay: arde la lucha en la parte alta

El viernes 15 de julio está marcado como el día donde Colombia visitará a Uruguay por la fecha 11 de las eliminatorias sudamericanas al Mundial 2026. La Tricolor espera poner fin a una larga racha sin conocer la victoria visitando a los charrúas, pues desde 1973 no sabe qué es sumar allí.

Así será la programación de la fecha 11:

Aficionados de Paraguay no podrán asistir con atuendos alusivos a Messi

Los aficionados paraguayos no podrán ingresar al estadio Defensores del Chaco, en Asunción, con atuendos alusivos al astro Lionel Messi, sea con la camiseta albiceleste ni con de los clubes en los que militó, para el partido entre Paraguay y Argentina el jueves por la undécima fecha de las eliminatorias sudamericanas, reiteró este miércoles la federación guaraní.

“Ya hemos advertido que en los sectores de acceso al público local no vamos a permitir el acceso de camisetas que no sean de Paraguay, o que sean neutras. Pero del rival no vamos a permitir”, expresó el gerente de la Asociación Paraguaya de Fútbol (APF), Fernando Villasboa.