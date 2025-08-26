Colombiano rompió histórico récord internacional: lo piden a gritos para que vaya al Mundial 2026

Una de las figuras constantes, en la Selección Colombia de Néstor Lorenzo, es el portero Camilo Vargas. No solo es titular en su posición, sino que las actuaciones con su club, el Atlas de México, lo tienen en el radar internacional.

Así lo informó El Vbar de Caracol Radio este martes 26 de agosto, pues Vargas es el portero extranjero con más penales atajados en la historia del fútbol mexicano, por lo que el cafetero es tendencia en ese país.

“Camilo Vargas es el portero extranjero con más penaltis atajados en la historia de fútbol mexicano. El cafetero del Club Atlas suma 15 penales atajados, superando a los argentinos Federico Vilar y Hernán Cristante”, señaló el medio referenciado.

🇨🇴¡RÉCORD COLOMBIANO EN EL EXTERIOR!



🧤Camilo Vargas es el portero extranjero con más penaltis atajados en la historia de fútbol mexicano



🔝El cafetero del Club Atlas suma 15 penales atajados



⚽️Superando a los argentinos Federico Vilar y Hernán Cristante



📻#ElVbarCaracol pic.twitter.com/YrWmdSHymK — El VBAR CARACOL (@VBarCaracol) August 26, 2025

Vargas es uno de los más pedidos, entre la prensa y los aficionados, para que asista al Mundial 2026 con la Selección Colombia. Ya se consolidó como figura, y aunque tiene competencia en el arco, todo apunta a que si el combinado nacional asiste a la cita orbital, él será el titular.

El guardameta de 36 años ya tiene un lugar establecido en Atlas. Allí es ídolo y la afición se lo demuestra en cada partido de local, agradeciéndole por lo hecho hasta ahora, donde entran dos trofeos de Primera División y uno de Campeón de Campeones.

Camilo Vargas, arquero titular de la Selección Colombia. | Foto: Getty Images

Camilo Vargas alista motores para jugar con Selección Colombia

Está próxima a salir la lista de convocados, por Néstor Lorenzo, para la doble fecha eliminatoria sudamericana de septiembre de 2025. Colombia enfrentará a Bolivia en Barranquilla y a Venezuela de visitante.

Es casi segura la presencia de Camilo Vargas en la próxima lista de Lorenzo. Con él en cancha, La Tricolor espera dejar atrás 11 meses de malos resultados, pues desde octubre de 2024 no gana un partido (4-0 sobre Chile).

No hay margen de error: si Colombia le gana a Bolivia irá al Mundial 2026 y el partido contra Venezuela será trámite por tratar de terminar en un buen lugar de la tabla de posiciones.

Además de Camilo Vargas, otros nombres ya conocidos integrarían de manera segura el listado, tales como James Rodríguez, Richard Ríos, Davinson Sánchez y otro par más que tienen continuidad y son referentes.

Colombia entera está pendiente a la próxima convocatoria de Néstor Lorenzo. | Foto: NurPhoto via Getty Images