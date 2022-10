“¿Cómo puedes decir una estupidez de esas?”: el ‘varillazo’ de Vélez a exjugadores y técnicos

El periodista y comentarista deportivo Carlos Antonio Vélez es uno de los más críticos e influyentes en materia del juego del balompié, razón por la cual sus puntos de vista suelen ser tenidos en cuenta y una vez más no dudó en hablar a modo general sobre aquellos futbolistas que estuvieron en la cancha y ahora están frente a las pantallas de televisión o un micrófono en radio.

Actualmente, el analista deportivo, con más de 40 décadas de experiencia, está en el estudio al lado del exfutbolista Faryd Mondragón y el también comentarista Juan José Peláez. En esta ocasión, las palabras del manizaleño estuvieron ligadas a que, a pesar de que muchos jugaron fútbol o incluso se desempeñaron como directores técnicos, no todos tienen la facultad para opinar sobre fútbol en los medios de comunicación.

Para Vélez, hay quienes ingresan a estos escenarios sin acoplarse por completo y esa es una de las razones por las que el comentarista deportivo considera que no deberían comunicarse ante los demás.

Es necesario contar que el también presentador de deportes es del grupo de personas que sostiene la idea de que hoy en día los sets para hablar de deportes se están llenando de exjugadores, principalmente de fútbol, dejando a un lado a quienes estudiaron y se prepararon como tal para llevar a cabo el ejercicio periodístico

No obstante, también hay quienes comparten la idea de que al haber estado en el terreno de juego y tener la experiencia directa, es importante que se introduzcan en el mundo del análisis deportivo.

Carlos Antonio Vélez. Semana 2022. - Foto: Guillermo Torres /Semana

Qué dijo el comentarista a los directores técnicos y exjugadores que pasaron de la cancha a los medios

Hace poco, el exfutbolista Carlos Valdés tuvo un fuerte cruce de palabras con Vélez, pero lo que parecía que había terminado, continúo. El comentarista y director del programa radial ‘Planeta Fútbol’ volvió a aparecer con otras polémicas declaraciones.

“Definitivamente, hay gente que dice cada tontería poniendo en tela de juicio. No sé quién fue el que lo dijo: dizque, en la Champions no siempre gana el mejor”, expresó el veterano analista deportivo colombiano, como una crítica para aquellos que argumentan que el Real Madrid se haya llevado varias veces el título de la Champions, aunque no con la mejor técnica y accionar en la cancha.

Hasta ese instante, el manizaleño no había revelado ningún nombre, tampoco señaló específicamente a un medio o grupo que se dedica a lo mismo que él, pero luego de esto su intención llegó a un punto más álgido en el que hizo fuertes afirmaciones y en donde el mensaje estuvo dado para aquellos exfutbolistas y directores técnicos que pasaron de la cancha a los medios.

“No les digo la frase en español, pero ‘vayan a tomar por…’. Sí, en España se dice así: ‘vayan a tomar por…’ puntos suspensivos”, fueron las primeras palabras de Carlos Antonio Vélez.

Luego de esto, el reconocido comentarista se desahogó por completo: “La verdad, es que hay mucha ignorancia. Mucha ignorancia no, mucha estupidez cuando se habla. Hay algunos que, definitivamente, tienen que dedicarse a jugar al fútbol y otros a dirigir. Porque de hablar, no saben”, precisó.

Incluso, nuevamente, el analista hizo énfasis en que estar frente a una pantalla o micrófono no es para todo el mundo, para ello se necesita de preparación y estudio, dando a entender que no es completamente acertado tener a algunos ahora comentaristas en los sets: “Dejen hablar a los que tienen como profesión hablar. Y los que tienen que jugar y dirigir, que se dediquen a eso. Es increíble, ¿cómo puedes decir una estupidez de esas?”, concluyó Vélez.

Por ahora, no ha habido más declaraciones por parte del comentarista y tampoco de algún exjugador o técnico que podría dar una contestación ante el punto de vista del manizaleño.

Esta es la recopilación de las declaraciones de Carlos Antonio Vélez: