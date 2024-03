Con abrazo incluido: así se encontraron René Higuita y el ‘Dibu’ Martínez

| Foto: PA Images via Getty Images

René Higuita haciendo El Escorpión en un partido amistoso ante Inglaterra. | Foto: PA Images via Getty Images

Los espectadores no dejaron pasar este icónico momento, y comenzaron a ovacionar, desde la tribuna, a ambas figuras del fútbol mundial.

Selección Colombia anuncia dos nuevos convocados de emergencia para juego en Londres

Como respuesta a la ausencia de estas dos piezas, Lorenzo tuvo que llamar de emergencia a dos jugadores que no estaban en la lista inicial, pero hacen parte del seguimiento que hacen los colaboradores del estratega argentino.

Puerta no ha tenido la continuidad deseada en el exitoso proceso de Xabi Alonso en Alemania, pero es uno de los proyectos que empezó a explotar en el Sudamericano Sub-20 del año pasado.

El volante no la tendrá fácil para sumar minutos en esta fecha Fifa de marzo. Además de no haber sido el plan inicial de Lorenzo, por encima tiene jugadores consolidados como Kevin Castaño y Jefferson Lerma, quienes son llamados a integrar el once inicial el próximo viernes ante los españoles.