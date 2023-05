Conmebol no fue ciego en el caso de racismo contra Hugo Rodallega; se vienen fuertes sanciones

El pasado martes 23 de mayo el mundo del fútbol nuevamente se vio empañado por los actos racistas en contra de futbolistas. En esta oportunidad, en el fútbol sudamericano se generó la gran polémica luego de que en el duelo por Copa Sudamericana entre Gimnasia y Esgrima La Plata e Independiente Santa Fe, el jugador Hugo Rodallega denunciara insultos por su color de piel.

Más allá de dar un análisis de la derrota de Santa Fe en Argentina, Rodallega no se quedó callado y denunció: “No mejoramos como humanidad, es un desastre lo que pasa en el mundo entero. Es una tristeza que vengamos aquí y pase esto. No digo que perdimos por la gente, pero el tema del racismo ya cansa”.

“Que te llamen mono, que te llamen negro, es una falta de respeto. Qué tristeza. Nos pasó a todos ahí, cuando hubo el problema, ahí, en la cancha”, agregó Rodallega, que dio a entender que los insultos se produjeron durante un tumulto sobre el final del primer tiempo, cuando fueron expulsados Felipe Sánchez, en el local, y Wilson Morelo, por el lado visitante.

Rodallega en medio de la discusión con los jugadores de Gimnasia - Foto: AFP

Rodallega aseguró que a su rival siempre se le trató bien cuando vinieron a Bogotá, por eso le generó tanta tristeza. “Pero me duele lo que pasa en el estadio, en el entorno, porque nosotros en Bogotá los tratamos bien, los respetamos, y ellos no nos respetaron hoy, y eso me deja triste”, finalizó el experimentado delantero.

Conmebol se pronuncia

Ante este hecho reprochable, el máximo ente del fútbol sudamericano, Conmebol, abrió una investigación por insultos racistas denunciado la noche del martes por el jugador colombiano de Independiente Santa Fe.

“La Conmebol está contra todo tipo de discriminación y ha aumentado inclusive las penas para combatir el racismo en el fútbol”, expresó una fuente de la organización deportiva.

La denuncia del exinternacional llega en un momento de preocupación a nivel mundial por el racismo en el fútbol a causa de los ataques que recibió el brasileño Vinicius Jr, del Real Madrid, en el partido que jugó su equipo ante el Valencia la semana pasada.

En coincidencia, con la consigna “basta de racismo”, la Conmebol lanzó hace un año (mayo de 2022) una campaña de concientización para frenar el racismo en el fútbol. “Conmebol no acepta actos de racismo. Los mismos no tienen cabida en el fútbol sudamericano”, advirtió entonces la organización.

Hugo Rodallega, delantero de Santa Fe que sufrió de insultos racistas en Argentina. - Foto: NurPhoto via Getty Images

El compromiso se reforzó con el cambio en el Artículo 17 del código disciplinario que amplió la sanción a los actos discriminatorios. Cualquier jugador u oficial que insulte o atente contra la dignidad humana de otra persona o grupo de personas “será suspendida por un mínimo de cinco partidos o por un periodo de tiempo mínimo de dos meses”, subraya una de las sanciones.

La multa contra el club responsable aumentó de 30.000 a 100.000 dólares. Asimismo, el órgano judicial competente puede imponer la sanción de jugar uno o varios partidos a puerta cerrada o disponer el cierre parcial del estadio.

Gimnasia rechazó el racismo

El club argentino Gimnasia y Esgrima repudió las agresiones racistas en contra del delantero colombiano. Mediante un comunicado, el club aseguró que “nosotros como institución repudiamos cualquier acto puntual e individual que haya ocurrido contra el jugador”, declaró este miércoles el vicepresidente de Gimnasia, Juan Pablo Arrien,

Arrien indicó que el club inició acciones para “identificar a las personas que han agredido (a Rodallega), veremos si son socios o no y en función de eso aplicaremos lo que el estatuto indica”.

Durante el partido, por la cuarta fecha del Grupo G de la Copa Sudamericana, se produjo un tumulto en al área colombiana, por lo que el árbitro dispuso la expulsión de tres jugadores y de los entrenadores de ambos equipos.

Durante la discusión imágenes de televisión mostraron a Rodallega discutiendo y empujando al entrenador de Gimnasia, Sebastián Romero.