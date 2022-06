¿Coqueteo? Dueño del América le dijo a Hernán Torres que “tiene abiertas las puertas”

El miércoles se disputará la final ida de la Liga BetPlay I-2022, en la que se medirán Atlético Nacional y Deportes Tolima por ser los mejores de sus grupos en los cuadrangulares semifinales. Y mientras el cuadro pijao se alista para ir en búsqueda del título, su director técnico recibió un mensaje desde otro club.

Previo a esos primeros 90 minutos, Hernán Torres reveló cómo se dio su salida del América de Cali, equipo en el que estuvo entre 2016 y 2017, logrando el ascenso en noviembre de 2016 para terminar con los cinco años que duró el conjunto escarlata en la B.

Aunque eso es parte del pasado, la historia entre el entrenador tolimense y el cuadro rojo de la capital del Valle se revivió por un instante. En conversación con el periodista Carlos Arturo ‘Petiso’ Arango, Torres confesó que en su momento “renunció dos veces al América, pero el máximo accionista, Tulio Gómez, no dejó que se fuera.

“Yo le había renunciado dos veces y él me dijo: ‘no profe, aguante, tranquilo’”, contó en la entrevista el entrenador, que está ad portas de disputar su tercera final de liga de manera consecutiva.

#PortaDT 📰 El fruto de un trabajo en equipo, donde el protagonista es la solidaridad del grupo.



¡Vamos Tolima! pic.twitter.com/o2CLXYUK9e — Club Deportes Tolima S.A ⭐️⭐️⭐️ (@cdtolima) June 17, 2022

Sin embargo, después de intentarlo durante otras semanas, llegó el día en el que “no podía estar” porque “no estaba trabajando tranquilo en el conjunto escarlata. Uno no puede estar en un sitio donde no se siente bien. En ese momento no me sentía bien, no me hallaba”, agregó.

El 2 de septiembre de 2017, después de una derrota 1-2 ante Envigado, Hernán Torres ingresó al camerino y dijo “no voy más”. Ya siendo su tercera renuncia, Tulio Gómez la aceptó y le permitió marcharse en busca de una nueva oportunidad.

De ahí, en 2018 tomó rumbo a Águilas Doradas y después estuvo dirigiendo a Melgar, de Perú, mientras que en 2019 estuvo en Alajuelense, de Costa Rica, antes de regresar a Colombia para tomar las riendas del Atlético Bucaramanga.

En 2020 volvió al Deportes Tolima, equipo del que ya había sido técnico entre 2007 y 2011. Ocho años después, Hernán Torres logró sacar campeón al conjunto ‘pijao’ y también fue finalista ese mismo año en el torneo del segundo semestre.

Tras sus declaraciones, el máximo accionista del América de Cali aprovechó las redes sociales para enviarle un mensaje al entrenador ibaguereño que dirigirá su tercera final consecutiva. “A Hernán Torres le tenemos inmenso cariño y un gran agradecimiento por sacarnos de la B, siempre lo respaldamos”, expresó Tulio Gómez en su cuenta de Twitter.

Además, confirmó la versión del entrenador al decir que “la decisión de irse fue de él”. Asimismo, dejó entrever que en el futuro no le incomodaría volver a contar con sus servicios: “El sabe que tiene abiertas las puertas de América”.

A Hernán Torres le tenemos inmenso cariño y un gran agradecimiento por sacarnos de La B, siempre lo respaldamos,la decisión de irse fué de el, El sabe que tiene abiertas las puertas de America!! — tulioagomez (@tulioagomez) June 18, 2022

Por lo pronto, Hernán Torres está concentrado en darle al Deportes Tolima su cuarto título de Liga, mientras que América de Cali trabaja bajo las órdenes de Alexandre Guimarães para afrontar la competencia del segundo semestre.

Así se jugará la final de la Liga BetPlay Dimayor

Final de ida

22 de junio

Atlético Nacional vs. Deportes Tolima.

Hora: 8:00 p. m.

Estadio: Atanasio Girardot.

Televisión: Win+.

Final de vuelta

26 de junio

Deportes Tolima vs. Atlético Nacional.

Hora: 7:00 p. m.

Estadio: Manuel Murillo Toro.

Televisión: Win+.