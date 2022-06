Juan Cruz Real le da alas a Miguel Borja para que vaya a River Plate, Junior se las corta

En una liga como la colombiana, marcar 16 goles en un semestre es un promedio goleador digno de un jugador del más alto nivel, dicha fue la cifra que alcanzó Miguel Angel Borja al servicio de Junior de Barranquilla durante el primer semestre de 2022.

Así las cosas, no se hace entonces ajenas las posibilidades de que grandes clubes del continente pongan los ojos en unos de los atacantes más letales de Colombia, quien ya ha tenido pasos por las grandes ligas de Sudamérica, pero que, sin duda, de llegar al fútbol de Argentina con River Plate, lograría un traspaso consagratorio para su carrera deportiva.

Miguel Ángel Borja anotó 16 goles durante la Liga Betplay 2022-I - Foto: Dimayor

Hace pocos días, el periodista Sebastián Srur mencionó, entre otras cosas, que Miguel continúa figurando para la dirigencia de River Plate como una posibilidad seria para ocupar el ataque.

Aunque el jugador tiene contrato con el Junior hasta el año 2024 y su valor en el mercado ronda los 5 millones de dólares, el club argentino haría lo posible por hacerse con los servicios del delantero.

Una vez se dio la eliminación de Junior en las finales, el tema toma nuevamente fuerza y Juan Cruz Real, estratega del equipo barranquillero y quien dirigió al atacante en el presente semestre, se ha referido en las últimas al tema en particular.

El argentino tomó posición respecto al tema y fue claro en señalar que de ser una oferta tentadora, de su parte, no habría oposición para que el colombiano desembarque en Bueno Aires: “Si la oferta es buena, no le voy a cortar la carrera a nadie. Jugar en River es seductor, no lo voy a negar”.

#JuniorHD “Si la oferta es buena, no le voy a cortar la carrera a nadie. Jugar en River es seductor, no lo voy a negar”.



🗣 Juan Cruz Real en La Red, Argentina.



📌 A Junior aún no ha llegado oferta por Borja. #TemporadaDeHumo2022 pic.twitter.com/gemZPkRJkj — Habla Deportes (@HablaDeportes) June 18, 2022

Sobre algunas versiones que señalaban una conversación entre el técnico y el jugador por el negocio, desestimó todo y aclaró que el único conocimiento real que tiene, es que hay un contrato vigente entre Borja y Junior: “La verdad no hablé con Borja de River. No era momento para hablar de eso. Del club no tengo ninguna información oficial. Lo que yo sé es que tiene contrato por un tiempo más”.

Ahora bien, en esta negociación hay varias partes las que estarían inmersas para darse todo de manera positiva para el jugador y sería Junior el que menos lo beneficiaría, debido a que se llevarían a su atacante estrella, razón por la que la directiva estaría poniendo condiciones importantes para la salida del jugador, haciendo que la puja económica tome un papel protagónico, ya que los tiburones invirtieron una suma alta en su momento por el 50 % de los derechos del atacante, que compraron a Palmeiras.

El caos tras la eliminación en le FPC

Los tiburones sumaron un total de ocho puntos en seis fechas disputadas de los cuadrangulares finales, suma que no le alcanzó para conseguir el boleto. Ante este resultado, los hinchas barranquilleros no perdonaron a los pupilos de Cruz Real, señalando a algunos jugadores como culpables principales.

Uno de ellos fue el delantero Miguel Ángel Borja, quien para muchos fue el actor antagónico del fracaso tiburón al desperdiciar un sinnúmero de goles que pudieron cambiar la historia del cuadrangular final. El más reciente se dio ante los verdolagas. Cuando el marcador estaba 2-1 a favor de los locales, Borja dilapidó la que fue la opción más clara de gol y la que pudo dar otra tónica al duelo.

👎 • Imposible no señalar a Miguel Borja. En TODOS los partidos del cuadrangular botó por lo menos una clarísima. Así es muy difícil. Además, tampoco terminó aportando en el juego y se le vio displicente. pic.twitter.com/z8iRZtkpyE — SoloJunior (@SOLO_JUNIOR) June 16, 2022

El cordobés no pudo impactar un esférico casi debajo del arco, ahogando el grito que pudo haber sido el empate transitorio para cambiar la historia, pues quedaba todo el segundo tiempo para remontar.

La fanaticada del Junior no perdonó este error junto a otros que recordaron en fechas anteriores. Ante Millonarios, tanto de local, como de visitante, el goleador del equipo no pudo romper las redes rivales, lo cual fue criticado severamente.

Unos fueron más rigurosos y pidieron la salida del delantero, junto a otros nombres como Sebastián Viera, Edwin Cetré, Jorge Arias, entre otros.