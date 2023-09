¿Crisis en el arbitraje? Crece la polémica por la puesta en marcha del VAR en Colombia. Especialistas creen que los árbitros no están preparados

“La Fifa no nos permite utilizar los audios para divulgación pública”, explicó Imer Machado, director de la comisión de árbitros de la Federación Colombiana de Fútbol, cuando se le preguntó por qué el país no conoce las decisiones tomadas por el VAR en los momentos más polémicos del fútbol colombiano.

Algunas de las polémicas más sonadas en los últimos tiempos han sido el trazo de líneas en el partido Unión Magdalena versus Once Caldas porque dieron como gol válido un tanto del ‘Ciclón’ en un momento neurálgico para el ‘Blanco Blanco’ de Manizales que, como su rival, busca sumar puntos para no descender.

Alianza Petrolera se vio afectado en la novena fecha. Una clara sujeción de uno de los jugadores del equipo vallecaucano contra un rival debió ser sancionada con pena máxima. El árbitro David Espinosa no la observó. Increíblemente el VAR Luis Picón y el AVAR Herminzul Calderón no advirtieron nada y quedó así. El partido terminó 3 a 2 a favor de la ‘Mechita’.

En el enfrentamiento entre Águilas y Once Caldas, la falta de una cámara para tener claridad sobre si el balón entró o no a la portería, dejó la duda de si hubo o no gol para el equipo manizaleño. Los árbitros decidieron que el balón no ingresó. “Sabemos que hemos tenido dificultades. Estamos fallando en la interpretación y debemos minimizar errores”, dijo Imer Machado a Win Sports.