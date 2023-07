Cristiano Ronaldo, irreverente con la llegada de Lionel Messi a la MLS: “Arabia es mucho mejor”

Pocas horas han pasado desde la estruendosa presentación de Lionel Messi en los Estados Unidos como nuevo jugador del Inter de Miami y ya hay voces en contra. Y no se pronunció cualquier persona, sino una de las máximas figuras del fútbol mundial en el último tiempo, que, además, tuvo que convivir en la misma época del argentino y luchar para demostrar año a año en la élite quién era el mejor del mundo.

Se trata nada más ni nada menos que de Cristiano Ronaldo, actualmente en el Al-Nassr de Arabia Saudita, donde parece estar sumamente contento. Este lunes, 17 de julio, luego de un juego amistoso donde cayeron 5-0 ante Celta de Vigo, aseguró: “¿Volver a Europa? No, esa puerta está completamente cerrada. Ya tengo 38 años y medio, y no vale la pena. En mi manera de ver el fútbol, Europa ha perdido mucha calidad”.

Tras esto, fue bastante recio al decir que solo en una liga de las ‘5 top’ del mundo había nivel: “La única Liga del mundo que para mí tiene calidad, que está a un nivel superior de todas las otras, es la Premier League”. Además, apuntó a otras así: “La Liga Española ya no está con esa gran calidad. La Liga Portuguesa es una Liga, más no una Liga TOP, TOP. La Liga Alemana también ha perdido bastante (calidad). En Europa tengo la certeza que no voy a volver, quiero jugar en Arabia Saudita”.