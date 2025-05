Cristiano Ronaldo jugaría el Mundial de Clubes: “oferta tentadora” remece el mercado

El astro luso Cristiano Ronaldo no la estaría pasando nada bien en Al Nassr de la liga de Arabia Saudita y podría tomar nuevo rumbo en las próximas semanas, lo cual sería un verdadero bombazo.

“ Cristiano Ronaldo y Al Nassr no han tenido la temporada que se habían marcado como objetivo . Ni de lejos. Sin títulos y, sobre todo, sin plaza en la próxima Champions asiática. La ausencia de logros, ha desatado un terremoto en el club y cuando eso sucede en una entidad saudí, los cambios llegan en toda la estructura y afecta al terreno de juego, banquillo y las altas esferas”, señaló Marca .

“El malestar del portugués ha sido evidente en los últimos partidos, especialmente tras la derrota ante el Al Ittihad, que terminó con CR7 marchándose a la carrera y sin pasar por el vestuario. Pidió refuerzos y aunque llegó Durán en enero no ha sido suficiente para enderezar el rumbo competitivo del club, cuyos dirigentes han visto que los títulos no llegan con el ex del Real Madrid vistiendo la amarilla camiseta del Al Nassr, tanto que esa renovación que tenían casi sellada, se está evaporando por momentos”, añadió el medio.