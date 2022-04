Cristiano Ronaldo: policía abre investigación sobre el incidente con aficionado del Everton

La policía inició una investigación por un incidente en el que el delantero del Manchester United Cristiano Ronaldo tiró el teléfono móvil de un aficionado del Everton después de arrebatárselo de la mano.

En las redes sociales aparecieron imágenes que mostraban al portugués cogiendo un móvil de un seguidor de los Toffees y tirándolo al suelo, mientras cojeaba hacia el túnel después de la derrota del United en Goodison Park (1-0).

Posteriormente, el exmadridista se disculpó por su “arrebato” e invitó al seguidor a ver un partido en Old Trafford “como una señal de juego limpio y deportividad”. “Nunca es fácil lidiar con las emociones en momentos difíciles como el que estamos atravesando”, explicó en Instagram.

“Sin embargo, siempre tenemos que ser respetuosos, pacientes y dar el ejemplo a todos los jóvenes que aman este bonito deporte. Me gustaría disculparme por mi arrebato y, si es posible, me gustaría invitar a este aficionado a ver un partido en Old Trafford como muestra de juego limpio y deportividad”, apuntó.

Un portavoz de la policía de Merseyside confirmó la investigación. “Podemos confirmar que estamos en contacto con el Manchester United FC y el Everton FC tras los informes de un presunto asalto en el partido de fútbol Everton-Manchester United en Goodison”, indicó.

“Cuando los jugadores abandonaban el campo a las 14.30 horas, se informó que un niño había sido agredido por uno de los jugadores del equipo visitante cuando salían del campo. Se están realizando investigaciones y los oficiales están trabajando actualmente con el Everton para revisar las imágenes y están realizando extensas investigaciones de testigos para establecer si se ha cometido un delito”, prosiguió.

Tras la derrota, el Manchester United es séptimo, a seis puntos de los puestos que clasifican a la Liga de Campeones.

Arsenal y Manchester United perdieron y se dejaron puntos vitales en la lucha por el top 4, el sábado por la 32ª fecha de la Premier League, en un día marcado por las goleadas del Chelsea contra el Southampton (6-0) y del Tottenham contra el Aston Villa (4-0).

La última plaza que da acceso a la Champions League seguirá esta jornada ocupada por el Tottenham (4º), después de su victoria. El Arsenal está atravesando un bajón en el momento más inoportuno de la temporada, mientras que el United sigue sin encontrar la regularidad necesaria para alcanzar el objetivo.

Manchester United (7º), también en la pelea por puestos europeos pero con menos margen de error, cayó derrotado 1-0 en casa de un Everton (17º) en horas bajas.

Pese a no haber creado mucho peligro, los Toffees demostraron al menos más determinación que su rival y aprovecharon su primer acercamiento al área del United para marcar el único gol del partido, con un disparo lejano de Anthony Gordon ligeramente desviado por Harry Maguire (27).

“Dependemos de otros resultados, pero mientras sigamos sin ganar nuestros partidos nunca tendremos un buen resultado de los otros equipos”, declaró el técnico interino en la web de los Red Devils sobre las posibilidades de su equipo de lograr clasificar a Europa.

*Con información de Europa Press y AFP.