Dani Alves reta públicamente a la víctima del presunto abuso sexual: “sabe la verdad”

Dani Alves cumple este viernes su cuarta semana recluido en la cárcel Brians 2 de Barcelona por la denuncia de abuso sexual en su contra, tras una noche de copas en una lujosa discoteca de la capital catalana el pasado 30 de diciembre.

El brasileño, representado por su abogado Cristobal Martell, presentó un recurso de libertad provisional que fue discutido el jueves en una audiencia a la que asistió la abogada de la víctima, un representante de la Fiscalía española y los tres magistrados encargados de definir si el futbolista continúa en prisión preventiva o puede salir mientras se define la fecha del juicio.

La defensa del acusado expuso los argumentos que ya había escrito en el recurso y, además, aceptó nuevamente que sí hubo penetración; sin embargo, se mantienen en que la relación entre Alves y la mujer de 23 años que lo acusa fue 100 % consensuada.

Mientras tanto, el fiscal y la abogada Ester García, representante de la víctima, pidieron que el acusado siga en prisión ante el riesgo “inminente” de darse a la fuga por su nacionalidad y el “muy elevado patrimonio que le permitiría” salir de España en un vuelo privado o algún otro medio de transporte que no requiera paso por migración.

El tribunal regional de Barcelona escucha la apelación del futbolista brasileño Dani Alves contra una orden de un tribunal inferior que lo envió a la cárcel en prisión preventiva por una supuesta agresión sexual. - Foto: REUTERS

Puntualizando que Alves no estuvo presente en la audiencia, y tampoco la denunciante, su abogado lo visitó este viernes en la prisión para comentarle lo sucedido en el tribunal y darle avances del caso que todavía no tiene una fecha tentativa para resolverse, mientras los investigadores continúan reuniendo testimonios y videos de cámaras de seguridad como pruebas.

Después de la corta reunión con su cliente, Martell fue embestido por una ola de periodistas que lo esperaban a las afueras de la penitenciaría. Sin mediar muchas palabras, el letrado aseguró que Dani está “tranquilo” y que incluso le ha manifestado tener “paz” mientras continúa recluido, porque sabe lo que realmente ocurrió en la discoteca Sutton. “Me ha dicho estar en paz porque sabe la verdad”, agregó.

Tanto este viernes como el jueves después de la audiencia del recurso, el abogado de Alves ha preferido guardar el mayor silencio sobre el caso, remitiéndose a las declaraciones oficiales que ha dado ante las autoridades y que se han ido conociendo con el paso de las horas gracias a la insistencia de la prensa española.

Martell solo respondió una corta frase a los medios de comunicación. - Foto: Captura Antena 3

Lo primero que le dijo a su esposa

Al tiempo que se llevó a cabo el primer encuentro formal entre las dos partes, salían nuevos detalles de lo que fueron los días previos al arresto de Dani Alves en Barcelona. De acuerdo con la versión de El Programa de Ana Rosa, que se emite a través de la cadena Telecinco, Joana Sanz, hasta entonces pareja del brasileño, le preguntó directamente lo sucedido el 30 de diciembre en Barcelona justo después de que se empezaran a conocer las denuncias en su contra.

La respuesta de Alves habría sido que no recordaba nada por los tragos de más que se tomó, algo que coincide con lo dicho por el abogado Martell, que asegura que su cliente había negado todo por miedo a que se terminara su relación con Sanz. “Cuando Dani Alves le dice que no vaya al primer vis a vis (cara a cara) es porque quería ahorrarle el trago y que lo viera en esas condiciones”, añade la versión del programa español.

Dani Alves y Joana Sanz en un evento en Londres, Inglaterra, en el año 2017. - Foto: Getty Images/Samir Hussein/WireImage

En principio, la modelo española había defendido a capa y espada a su pareja, pero luego de que admitiera el encuentro con la presunta víctima, llegó a tomar la decisión de pedirle el divorcio.

“Hoy hace un mes que tuve que tomar la decisión más difícil de mi vida, dejarte ir. Sigo con la sensación de que al llegar a casa, me vas a recibir con ilusión. Duele tanto sentir tu olor y no escucharte. Necesito tanto de tu abrazo, de verte reír o bailar… Necesito tu alegría. Me dijiste que no llore y te prometo que pongo todo de mi parte para no hacerlo”, escribió la mujer a principios de esta semana en una carta publicada a través de Instagram, refiriéndose al fallecimiento de su madre, que coincidió en solo cuestión de días con el arresto del futbolista.