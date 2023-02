Video | Hincha de Tolima que agredió a Daniel Cataño quiere ser gestor de paz tras ser liberado

Alejandro Montenegro, como fue identificado el aficionado tolimense que agredió al jugador de Millonarios Daniel Cataño, quedó en libertad esta semana después de haber ingresado a la cancha del estadio Manuel Murillo Toro de Ibagué el fin de semana y protagonizar la insólita escena.

Igualmente, el joven de 21 años decidió romper el silencio recientemente y admitió que cometió un error al atacar al volante antioqueño. Sin embargo, señaló que el futbolista también se equivocó.

Daniel Cataño fue golpeado por un hincha del Tolima - Foto: Captura de pantalla: Jp Soto

“El tema es aceptar todos los errores. Me dejo llevar de las provocaciones que hace Daniel Cataño hacia las tribunas. No podemos limpiar a una persona y a la otra le dañamos la imagen. En ningún momento me estoy salvando de culpas. En el momento es algo que pasa, es algo inexplicable, yo mismo siento cabeza”, precisó.

Luego, sentenció: “Yo no odio a Cataño, nunca lo he dicho. Odiar a una persona es algo extremo. Para mí él cometió un error como futbolista, que lo puede cometer cualquier persona. Es la forma de ser de él, hay que ‘mérmarle’ con la hinchada, que se sienten dolidos. Me dañaron la imagen”.

El aficionado, por otro lado, aprovechó el diálogo con un medio local para manifestar que le gustaría ser Gestor de Paz y transmitir un mensaje de reconciliación a los principales actores del balompié nacional, incluidos hinchas y jugadores.

“Lo de ser Gestor de Paz sería algo bonito, porque yo creo que, si hay alguien que entienda lo que siente un hincha en el estadio, puedo ser yo”, aseguró Montenegro, quien también señaló que ha recibido algunas amenazas en los últimos días.

Por cierto, este gestor de paz votó por mí, se merece totalmente ese milloncito de pesos.



Es un gran muchacho que representa los valores de mi movimiento. pic.twitter.com/ggnPeR8Ony — Petrucristo Liberador del Gatico (@Petrucristo) February 16, 2023

Daniel Cataño no cumplirá cita con alcaldía de Ibagué por incidente con el hincha del Tolima. - Foto: Instagram oficial Millonarios (@millosfcoficial) - Captura de pantalla Win Sports

El partido Tolima vs. Millonarios fue reprogramado. - Foto: Twitter oficial Club Deportes Tolima (@cdtolima).

Cabe mencionar que el hincha ‘pijao’ enfatizó hace unos días en que no descarta demandar al jugador del conjunto azul por el golpe que le propinó en el escenario deportivo.

El padre del aficionado de 21 años de edad, Dayro Montenegro, también se pronunció con respecto a lo ocurrido en el Estadio Manuel Murillo Toro y les ofreció disculpas públicas a todos los integrantes de Millonarios.

“De parte de mi familia, pedimos mil disculpas a toda la afición del Fútbol Profesional Colombiano. Somos conscientes que por culpa de un error que cometió mi hijo el fútbol se vio manchado. Sin embargo, Alejandro no es un delincuente, como algunos medios y algunas personas lo quieren hacer ver”, puntualizó el hombre.

Alejandro Montenegro quedó en liberdad esta semana. - Foto: Captura video @Mayotrujillo

Alejandro Montenegro recibiría una fuerte sanción. - Foto: Alcaldía de Ibagué

Las sanciones de la Dimayor

Tras haber reprogramado el partido para el 29 de marzo, la División Mayor del Fútbol Profesional Colombiano (Dimayor) confirmó las sanciones contra el Deportes Tolima y Daniel Cataño, el cual fue expulsado por el árbitro Wilmar Roldán.

La entidad señaló, a través de la resolución número 008 de 2023, que el club ibaguereño será castigado con cuatro partidos a puerta cerrada. Además, aclaró que deberá pagar una multa de $12′760.000 por infringir el reglamento del campeonato.

“La autoridad disciplinaria encontró, abiertamente, reprochable que se produjera incitación a la violencia al interior del estadio por parte de los espectadores cuando el agresor era retirado del campo de juego, al igual que la violencia ejercida contra los jugadores de Millonarios en el bus asignado a las afueras del estadio”, precisó la Dimayor.

La Dimayor suspendió el estadio del Tolima por cuatro fechas. - Foto: Captura Dimayor // Win Sports

Daniel Cataño fue sancionado debido a que Wilmar Roldán lo expulsó. - Foto: Dimayor y captura de pantalla Win Sports

Cataño tampoco se salvó del castigo disciplinarios y tendrá que cumplir tres fechas de sanción por su reacción violenta luego de la agresión del hincha del Tolima.

“Se trató de una reacción de retaliación, reconociendo que concurren dos causales de atenuación y una de agravación de responsabilidad. Se extendió la duración de la suspensión automática al intermedio entre el límite mínimo (dos fechas) y el máximo (cuatro fechas), por lo que se fijó en tres fechas de suspensión”, concluyó.