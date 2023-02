“Me enviaron al hospital”: Francisco Maturana relató en SEMANA el susto que pasó durante el partido de Nacional por Superliga

Atlético Nacional consiguió en un duro partido de local contra el Pereira. El duelo fue emotivo por demás para el verde paisa y su gente que hasta el minuto 60 estuvieron abajo en el marcador por 2 a 0 tras el doblete de Juan Pablo Zuluaga para los matecañas.

Tomás Ángel y Dorlan Pabón marcaron de a doblete cada uno y le dieron el título 32 a los verdes que estuvieron acompañados de 30.330 espectadores.

Atlético Nacional, campeón del primer título en 2023. - Foto: @CONMEBOL

Francisco Maturana, Director de desarrollo y Fútbol Formativo de Nacional, estuvo apoyando al onceno de Paulo Autuori desde la Tribuna occidental alta. Sin embargo, el único campeón con Colombia de la Copa América y con el equipo paisa de la Copa Libertadores se sintió mal y debió cambiarse de lugar en el estadio Atanasio Girardot. Así lo confirmó a SEMANA.

“Gracias a Dios, todo en orden me sentí mal en el primer tiempo y me quedé en el camerino. Al final, los médicos decidieron enviarme al hospital Pablo Tobón donde me trataron muy bien y me hicieron los exámenes de rigor y consideraron que podría venirme para la casa”, indicó Maturana a esta casa peridodística.

Francisco Maturana, Atlético Nacional. - Foto: Getty Images/Nelson Rios/Vizzor Image//Dimayor

Como buen hincha de Nacional no dejó pasar la oportunidad para decir que a su mejoría, también le aportó la superliga obtenida. “Además, el triunfo de los muchachos apoyados por la hinchada ayudó y todo parece estar en orden”, concluyó vía chat.