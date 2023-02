Tomás Ángel reveló por qué Juan Pablo no fue a verlo en la Superliga; se metió con “la edad” del papá

Tomás, fue el ´Ángel´ de Nacional en la final con Deportivo Pereira. Al minuto 60 puso el 2 a 1 en un partido muy difícil para la escuadra verdolaga.

Como si fuera poco estar abajo en el marcador, Arley Rodríguez puso el 3 a 1 en la vuelta. Pero el hijo de Juan Pablo tenía más para dar y al 69, con un pase de Dorlán Pabón, venció a Aldair Quintana para empatar nuevamente el global.

Su noche soñada terminó con el gol de penal de Pabón y una asistencia a ese mismo jugador para ganar por 5 a 3 la final.

Dorlan Pabón - Atlético Nacional - Foto: Fotos: Dimayor

Cuando terminó el compromiso, Tomás se vio acompañado de su mamá María Paula y su hermano menor Pascual.

Eduardo Luis, periodista de Win Sports lo abordó en el programa Última Jugada y le preguntó por su padre, recordado y exitoso exfutbolista, que como su hijo, fue campeón en Nacional.

Tomás, en medio de la emoción, dijo.

“Mi papá está en la casa. La edad lo golpea, el trasnocho”, expresó entre risas.

Sin embargo, en la rueda de prensa oficial, confesó que fue a la primera persona a la que llamó para compartirle su título de Superliga.

“Hablé con él. Fue lo primero que hice cuando se acabó el partido. En la venida del hotel le dije que iba a hacer gol e iba a aportar. Que sería una noche grande”, confesó.

Juan Pablo Ángel. - Foto: Guillermo Torres

Agregó, lo que le aconsejó su papá de cara a los retos de Liga BetPlay Dimayor y Copa Libertadores de América.

“Me dijo que disfrutara el día y siguiera porque no termina acá. De nada sirve ganar un título e ir a perder un partido. Además que tenemos libertadores”, puntualizó.

Como Juan Pablo, Tomás tuvo en el terreno de juego un papá. Paulo Autuori le dio la confianza para entrar en el momento más álgido del partido y él respondió.

“Las indicaciones que me dio fue entra de 9, presiona. Cuando me tiró por fuera me pidió estar cerca al arco”, comentó Ángel.

De hecho, en el segundo gol, el mismo DT fue a buscarlo para celebrar con él ante más de 30 mil espectadores.

“Nos miramos, se sabía la confianza que había solo con la mirada. Me dijo, te lo dije, cabeza fría, todo iba a llegar. Eternamente agradecido con él, es alguien que recordaré siempre para mi carrera”, concluyó Tomás.

El timonel verdolaga no se ahorró elogios para el delantero.

“Estoy muy feliz con Tommy porque necesitaba hacer goles, trabaja un montón y es un profesional a carta cabal y es un ejemplo del grupo. Va a lograr cosas buenas”, dijo sobre Tomás Ángel el profesor Paulo Autuori.

Autuori fue enfático en que este logro no le pertenece a su cuerpo técnico - Foto: Dimayor

“Esto no es mío”: la extraña respuesta de Paulo Autuori tras la Superliga de Atlético Nacional

“Esto no es mío”, dijo cuando le preguntaron sobre su reacción al final del partido y el hecho de no haber subido a la tarima de la Dimayor a recibir la medalla, la cual, extrañamente, tenía guardada en el bolsillo y no colgada en el cuello como sus dirigidos.

“Quiero llamar al profe (Hernán Darío) Herrera, (Pedro) Sarmiento y ‘Piscis’ (Restrepo). Nos vemos en la sede de Guarne, profe Herrera, porque quiero darte esto”, agregó, refiriéndose a la medalla. “Es suyo, no es mío. Si hemos logrado este título es por todo lo que hicieron en el primer semestre (del 2022). Un abrazo”.