Daniel Cataño no lo oculta más: tenía guardada esta pulla a hinchas de Millonarios

“¿Qué importa que yo sea paisa? Yo nací allá. Uno representa al equipo que le da de comer y yo he sido muy feliz acá y a mi me encanta la ciudad (...) el fútbol es lo más ingrato que hay, nosotros cada ocho días o nos reivindicamos, la rompemos, o no servimos. Hace un año, nosotros éramos ‘lo más’, qué boom tan berraco, ‘Millonarios, Cataño, todo...’ y ya después a los seis meses te empieza a ir mal y no sirves", dijo Cataño en diálogo con Por La Ventana Podcast.