Daniel Muñoz se iría a gigante de Europa: sale a la luz interés que cambiaría el futuro del colombiano

Si Daniel Muñoz se termina yendo a la Juventus, esto, para nadie es un secreto, sería un tremendo bombazo en el mercado de pases y un plus para su carrera en el ‘viejo continente’.

Juventus es un equipo que está en reconstrucción y aunque no pasa por un buen momento, no se puede negar que diferentes tramos de la historia del fútbol se ha codeado con equipo como Real Madrid de España, Liverpool F. C. de Inglaterra y Bayern Múnich de Alemania.