David Ospina lanza recado a Néstor Lorenzo de cara a las próximas fechas eliminatorias

En cuanto a alejarse de las canchas, afirmó: “Hoy no tengo en la cabeza el retiro. Desde que me pasó lo del codo, decidí no proyectarme porque cuando haces esas cosas, te puede cambiar todo en un segundo. Al proyectarse, uno se olvida de vivir el momento. En mi cabeza, tenía la intención de volver a Europa y hacer más cosas, pero en ese momento de la lesión se me cerró todo y pensé en dar un paso costado”.