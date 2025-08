Dayro Moreno no se esconde: en vivo le hizo pedido a hinchas rivales para hacer más goles

"Me gusta que me griten los hinchas rivales, eso me motiva, espero que en Pereira vivamos el clásico en paz. Para mí es importante anotar, soy el goleador, voy a hacer gol en Pereira": Dayro Moreno, delantero de Once Caldas. #DespiertaWIN ⚪🏆⚽ pic.twitter.com/I6NSydR5vC