Dayro Moreno da respuesta final sobre llegada a Atlético Nacional: video, tendencia en el FPC

Este martes, 24 de junio, se jugará la ida en la final de la Liga BetPlay 2025-l: Santa Fe y Medellín medirán fuerzas en El Campín de Bogotá. De cara al juego, Hugo Rodallega (Santa Fe) aparece como el goleador del torneo con 15 goles. Detrás de él, en segundo lugar, Dayro Moreno con 11 tantos para Once Caldas.

Dayro no puede aumentar su marca este semestre, pues Once Caldas ya no compite. Sin embargo, las buenas actuaciones con el blanco blanco, a sus 39 años, lo ponen como opción de varios equipos en el mercado de pases, según rumores de la prensa.