Declan Rice se confiesa: contó detalle que no se vio por TV de sus golazos al Real Madrid

Lo iba a tirar al otro palo

“Los tiros libres fueron realmente buenos. Para ser honesto, no estoy acostumbrado a tantos elogios, a la prensa y a que la gente diga lo buenos que fueron. Los he visto varias veces, pero creo que me quedaré despierto viéndolos toda la noche. Es un momento increíble, no puedo creerlo”, sentenció Rice.