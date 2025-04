Revelan decisión del Real Madrid con Ancelotti tras caída ante Arsenal: anuncio sería inminente

Ancelotti no ha terminado de dar con la tecla para engranar a Kylian Mbappé y compañía. En los partidos grandes les ha costado de más y el proceso del estratega italiano parece estar agonizando camino al final de la presente temporada.

“En esta campaña su plan no está funcionando. Y pese a ser valorado como una leyenda en la planta noble del club, su continuidad a estas alturas se antoja prácticamente imposible”, indica Relevo .

Lo cierto es que el partido en Londres fue un batacazo del que no se podrá recuperar, a menos que logre otra remontada épica como las que ya protagonizó el Real Madrid contra Manchester City o Chelsea.

Ancelotti admitió la culpa

Ancelotti no escondió que el Arsenal mostró “mejor actitud, mejor calidad y mejor bloque” que sus dirigidos. “Hay muchas cosas que han hecho mejor que nosotros, pero creo que en la crítica tenemos que ser bastante honestos durante una hora creo que el equipo no ha estado mal. Después, miras el resultado y dices que hay que todo a la basura, pero no es así, el resultado es muy, muy complicado de recuperarlo”, declaró.