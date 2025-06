Definido el futuro de James Rodríguez: confirman decisión final sobre su regreso a Europa

Hace poco estuvo en el Rayo Vallecano y, aunque no pudo triunfar, sí influyó en el impacto internacional del conjunto franjirrojo vendiendo camisetas por montones, aumentando sus números en redes sociales y llenando todas las tribunas del estadio de Vallecas.

James no se va

Ese movimiento hizo que se intensificaran los rumores sobre un regreso de James Rodríguez a La Liga, sin embargo, esa posibilidad no pasa por la cabeza de los directivos y tampoco es aprobado por el cuerpo técnico de Eduardo Berizzo.

Paco Montes, reconocido periodista mexicano, aseguró que James está comprometido con el proyecto y no se moverá de León, al menos hasta finales de este año.

“Con toda la rumorología que hay en el entorno, de una vez les confirmo que no, no saldrá James Rodríguez a Real Oviedo (no se ha visto ni la opción)”, indicó en sus redes sociales. “La información que tengo es que el 10 colombiano está comprometido con el proyecto de Club León y continuará en Liga MX”.