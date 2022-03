¿Desplante a Díaz? Mané pidió figura de talla mundial en su posición para el Liverpool

Foto: Offside via Getty Images

El gran momento que vive el colombiano Luis Fernando Díaz lo ha puesto como uno de los mejores fichajes de la Premier League en este 2022. El atacante, que ya suma dos goles desde su llegada al Liverpool, se ha robado todos los elogios por parte de propios y extraños, algo significativo para su carrera.

No obstante, Lucho no se puede confiar, pues si bien tiene un puesto ganado en la plantilla del entrenador Jürgen Klopp, en los Reds piden una estrella de talla mundial, que juega en su posición. Así por lo menos lo desea el extremo del equipo, Sadio Mané, quien en las últimas horas aseguró que desearía ver con los colores del Liverpool al extremo francés Kylian Mbappé, jugador que aún no define su futuro en Francia.

El senegalés habló con el diario francés, L’Équipe sobre la posibilidad de ver al ex-Mónaco en Anfield. “Me gustaría jugar con él, por supuesto... Sería un ataque excepcional. Pero es él quien tiene que venir al Liverpool. Estoy seguro de que le gustaría”, dijo el extremo que fue campeón con su selección de la Copa Africana.

Una posible llegada de Mbappé al Liverpool opacaría un poco la titularidad de Luis Díaz, pues este sería rival directo en dicha posición. Sin embargo, esta posibilidad aún se ve lejana, pues después de la eliminación en Champions League, a manos del Real Madrid, el galo tendría todo arreglado para jugar en las toldas ‘merengues’ después de mitad de año, época para la cual se llevará a cabo el próximo período de transferencias.

Sadio Mané no dudó cuando le consultaron sobre compartir equipo con Kylian Mbappé 🤩



¿Te gustaría verlos juntos en Liverpool? 👀 pic.twitter.com/qYKGQGh6vy — 365Scores (@365ScoresApp) March 15, 2022

Salah pone trabas a su renovación. ¿Efecto Díaz?

La inversión hecha por el colombiano no implica directamente que otros jugadores vayan a salir, aunque sí puede ser un mecanismo de respuesta ante una negociación complicada con Mohamed Salah.

El egipcio termina contrato en 2023 y hasta ahora las distancias han sido demasiado grandes con la oferta del club y las pretensiones del futbolista que este año alcanzará la edad de 30 años, justo después de cumplir la que sería su última temporada en Anfield, si es que las cosas no se encaminan de aquí a junio.

La situación explotó el pasado viernes, antes del partido frente a Brighton, cuando el técnico Jürgen Klopp mencionó el estado de las negociaciones. “Mo espera que el club sea más ambicioso, pero ya hizo todo lo que pudo. Todo va muy bien”, señaló el alemán.

Ante esas declaraciones el empresario colombiano Ramy Abbas Issa publicó un tuit con emojis sonrientes, una indirecta muy directa para burlarse de la forma en la que Klopp gambeteó lo que está pasando con el futuro de su principal figura.

Ese cruce de versiones fue reforzado con la información de Fabrizio Romano, famoso periodista especializado en el mercado europeo, quien indicó que “Salah y su agente no tienen intención de aceptar la oferta actual de nuevo contrato del Liverpool”.

Incluso el italiano aseguró que “las conversaciones se han roto desde diciembre” y no se sentarán de nuevo hasta que los Reds acepten subir las condiciones económicas para una renovación que, en condiciones normales, sería el último gran contrato del egipcio como profesional.