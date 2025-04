Detona deseo de renuncia de figura a la Selección Colombia: “Estoy pensando en no volver”

Haber perdido tres puntos que parecían estar casi en el bolsillo para la Selección Colombia ante Paraguay en la pasada fecha de Eliminatorias, estaría teniendo implicaciones fuertes en el grupo que lidera Néstor Lorenzo.

Los cambios como primer motivo de malestar en dicho partido han sido tema de conversación durísimo durante las semanas posteriores. No haber hecho uso de Marino Hinestroza y Juan Fernando Quintero, es algo que, de momento, no se le perdona al argentino.

Juan Fernando Quintero y Marino Hinestroza no fueron tenidos en cuenta en Selección Colombia | Foto: FCF

Además de eso, ahora por boca de Carlos Antonio Vélez han ido surgiendo versiones de berrinches, supuestos altercados en la mitad de dicho compromiso, así como un aviso de renuncia de un referente de la tricolor.

Según lo revelado por el periodista en el programa de este miércoles de Palabras Mayores, un jugador importante de los convocados le comunicó fastidio a un dirigente por cómo se le estaba dando manejo al plantel.

Vélez arrancó su discurso poniendo en circulación el interrogante: “¿Qué pasó después del entretiempo con Paraguay?”.

Después de ello se explayó afirmando lo siguiente: “Un jugador hizo berrinche por meter a otro. Iban a meter a Marino. Era el indicado para ingresar por el jugador X del berrinche”.

Por esa situación, Vélez da a entender que la armonía del grupo ha quedado trastocada. “Este tipo de cosas fastidian el grupo”, señala.

Dando continuidad a lo sucedido, una vez culminó el juego y emprendieron todos la vuelta a sus respectivos clubes, fue que sacó a la luz lo que habría sido una conversación más entre jugador y directivo -de los cuales no dio nombres- en el avión rumbo a Bogotá.

“Coinciden en el mismo avión dirigente de Federación Colombiana de Fútbol y jugador importante de selección, que no era el que iba a entrar”, explica.

Para luego relatar que uno de los que no tuvo minutos ‘amenazó’ con negarse a volver: “Jugador le cuenta al dirigente, y le dice: ‘yo sí estoy muy aburrido, estoy pensando en no volver a la Selección porque para qué. Siempre puesto para los mismos’”, dijo Vélez.

De parte del directivo la respuesta de esto habría sido: “‘no, no me vaya a hacer eso’”, mientras que el futbolista le recalcaba: “‘Estoy pensando en no volver’”, textualmente contado por el reconocido comunicador.

Vélez además dice que buscará dar a conocer ese nombre pronto, pero deberá esperar luz verde: “En los próximos días, cuando se reúna el Comité de la FCF se contará la historia completa y ese día les cuento”.

Hace días viene avisando Vélez

Para el 3 de abril la noticia ya había estallado por cuenta de Carlos Antonio Vélez. Este miércoles agregó otro capítulo sobre la posible renuncia de un jugador, pero ya había hablado del suceso.

“No me hablan de varios, me hablan de un jugador que reprobó la decisión del director técnico. Lo triste de este asunto es que si el técnico quería hacer las modificaciones y alguien le hizo pataleta, él no se haya impuesto con la verticalidad que exige su posición”, indicó.

Carlos Antonio Vélez ha pedido la salida de Colombia de Néstor Lorenzo | Foto: Captura Win Sports // Getty Images

Carlos Antonio subrayó que “esto no es un chisme, es una noticia y ustedes saben que yo lo sé”.