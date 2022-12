“Dice que juega bien al fútbol y metía pelotazos”: Messi cargó contra Van Gaal tras ganarle con Argentina en Qatar 2022

El capitán de la selección argentina Lionel Messi se regodeó por la clasificación este viernes para las semifinales del Mundial de Qatar tras vencer en los penales (4-3; 2-2 después de la prórroga) a Países Bajos: “Tuvimos que sufrir, pero pasamos”, dijo el ‘10′ tras el partido.

Messi declaró que tal como jugó la Albiceleste, clara dominadora del partido (llegó a ganar por 2-0) y con las mejores ocasiones de gol, “no era para ir al alargue y menos a los penales”.

Algo molesto por cómo se dio el remate del partido, con bronca dijo: “Sufrimos demasiado injustamente. Van Gaal vende que juega al fútbol y metió gente alta y empezó a meter pelotazos”.

"VAN GAAL VENDE QUE JUEGA BIEN AL FUTBOL Y METE PELOTAZOS NOMAS" Liones Andres Messi

Abriendo un capítulo aparte en una disputa cara a cara con el estratega, al que, además, le celebró en la cara con el gesto del ‘Topo Gigio’. Que dio para las especulaciones sobre una dedicatoria directa al europeo, quien tuvo en el Barcelona a Juan Román Riquelme y no le dio buen trato en su momento, lo que se puede intuir como un desquite del hoy capitán argentino por el paso de su colega en manos de Van Gaal.

Allí no terminó la molestia entre el uno y el otro, por qué apenas acabó la euforia de los argentinos tras haber ganado en la tanda de penales, el ‘10′ se fue hacia el banquillo de suplentes del estratega y se encaró con él. Sin la posibilidad de saber cuáles fueron sus palabras, los gestos con los que emitía sus mensajes solo denotaban molestia, esa misma que tuvo que ser calmada por Edgar Davids, parte del cuerpo técnico de los neerlandeses.

Además, en otro de sus capítulos más competitivos se fue de frente también contra el juez de la contienda: “No quiero hablar del árbitro por qué después te sancionan, no podés ser sincero, pero creo que la FIFA debería pensar todo esto. No podés poner un árbitro así para un partido semejante, de unos cuartos de final de un Mundial”.

Así fue el rifirrafe entre Messi y el banquillo neerlandés al finalizar el encuentro



Davids intenta calmar los ánimos del argentino, que le recrimina a Van Gaal sus palabras en la previa



📽️ @AficionadoMeteo pic.twitter.com/8jE7OkIbvr — Radio MARCA (@RadioMARCA) December 9, 2022

“Estamos muy feliz por jugar los siete partidos, era el objetivo. Ahora tenemos una semifinal durísima y ya la vamos a empezar a preparar”, agregó, visualizando lo que será el cruce ante la actual semifinalista del mundo.

Messi destacó que “Argentina demuestra partido a partido, que sabe jugar cada partido con la misma intensidad y ganas, quiere ser protagonista, es un equipo que entiende los momentos del partido, que juega cuando hay que jugar y cuando no, corre. Estamos ilusionados, con muchas ganas, necesitábamos esta alegría, para nosotros y para la gente que nos acompaña siempre”.

“(Cuando llegó) el empate sentí mucha bronca, no era para que termine así. No quiero hablar del árbitro, porque enseguida te amonestan o te sancionan, pero creo que la gente vio lo que fue. La FIFA tiene que revisar eso, no puede poner un árbitro así para un partido de esta trascendencia, que no está a la altura”.

Y sobre su adversario en semifinales, la sorprendente Croacia, que eliminó horas antes a Brasil, también en los penales, declaró: “Será un partido durísimo, es una gran selección que le jugó de igual a igual con Brasil, y por momentos fue mucho mejor. Tiene jugadores muy buenos, sobre todo en el mediocampo, que vienen trabajando con el mismo DT desde el Mundial pasado, se conocen muy bien y por algo así, es una semifinal mundial y va a ser muy duro”.

“Disfrutamos del momento, con la gente que está acá y en Argentina, que la gente está eufórica. Nos metimos en los cuatro, que es algo espectacular. Diego (Maradona) desde arriba nos está viendo, empujando, ojalá que siga así hasta el final”, concluyó.