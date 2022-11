Diego Maradona presente entre los hinchas en el debut de Argentina en el Mundial Qatar 2022

Los argentinos tienen claro que 2022 debe ser el año de Messi en el mundial, el tiempo apropiado para que ‘Lio’ por fin levante su anhelada copa del mundo. Un trofeo esquivo para el rosarino y por el que las comparaciones con Maradona se vuelven más que odiosas.

Messi arrancó el mundial con gol de penal después de una falta sobre Paredes. Con esa anotación queda a un gol de Diego Armando Maradona.

A ‘Lio’ lo persigue hasta los registros de Diego. Messi suma 20 partidos y está a uno de Maradona. Aunque el récord de partidos los tiene Mathaus con 25, Klose con 24 y Maldini con 23.

Junto a Cristiano, Guardado y Memo Ochoa, Messi está en su quinto mundial y es el primer argentino en lograr este registro por encima de Masherano y el mismo Maradona que jugaron 4, número al que llega Di María.

Aunque la comunión por ver a Messi levantar la copa se vive a flor de piel, Maradona sigue siendo protagonista en el mundial. Se inauguró el Fan Fest, para los seguidores de la leyenda, con la presencia estelar del avión Tango D10S en los hangares del Aeropuerto Internacional de Hamad, en Doha.

La aeronave está ambientado especialmente para homenajear al eterno “10″ con una colección inédita de camisetas originales utilizadas por el ídolo compuesta por más de 400 casacas.

Maradona, que falleció el 25 de noviembre de 2020, está presente en cada lugar donde están los argentinos. Los mismos jugadores se encargan de recordarlo.

“Sin duda debe estar acá en un lugarcito, alentándonos, estando con nosotros, apoyándonos. Hay que verlo de esa forma”, declaró Lisandro a Star+.

El de Qatar es el primer Mundial que se celebre desde la muerte de Maradona.

“Es una tristeza enorme, tan rápido que se nos fue. La verdad que fue un golpe muy duro”, añadió el central del Manchester United.

Desde el primer banderazo, Diego Armando ha dicho presente. Los hinchas han inventado figuras emblemáticas del crack eterno. Para el debut con Arabia Saudita, pelusa no pasó desapercibido. Incluso la cuenta oficial de la Fifa lo destacó entre el público gaucho presente en el Estadio Lusail con capacidad para 80 mil personas.

Antes del debut ante Arabia Saudí, Messi recordó a Diego Maradona y lo que significará jugar el certamen por primera vez luego de su muerte.

“Es raro no verlo en la tribuna, no ver a la gente enloquecer cuando aparece, lo que transmitía, lo que le hacía sentir al resto. Va a ser especial que no esté presente”, expresó el capitán de la Albiceleste, aunque aseguró que, a pesar de su ausencia física, cuentan con su apoyo: “Él amaba la Selección. Siempre estuvo y siempre va a estar desde algún lado”.

Programación de la jornada mundialista esta semana

Martes 22 noviembre:

8:00 a.m.: Dinamarca - Túnez (Grupo D).

11.00 a.m.: México - Polonia (Grupo C).

2:00 p.m.: Francia-Australia (Grupo D).

Miércoles 23 noviembre:

5:00 a.m.: Marruecos - Croacia (Grupo F).

8:00 a.m.: Alemania - Japón (Grupo E)

11:00 a.m.: España - Costa Rica (Grupo E).

2:00 p.m.: Bélgica - Canadá (Grupo F).

Jueves 24 noviembre:

5:00 a.m. Suiza - Camerún (Grupo G).

8:00 a.m.: Uruguay - Corea del Sur (Grupo H).

11:00a.m.: Portugal - Ghana (Grupo H)

2:00 p.m.: Brasil - Serbia (Grupo G).

Viernes 25 noviembre:

5.00 a.m.: Gales - Irán (Grupo B).

8:00 a.m.: Qatar - Senegal (Grupo A).

11:00 a.m.: Países Bajos - Ecuador (Grupo A).

2:00 p.m.: Inglaterra - EEUU (Grupo B).

Sábado 26 noviembre:

5:00 a.m: Túnez-Australia (Grupo D).

8.00 a.m.: Polonia - Arabia Saudí (Grupo C).

11:00 a.m.: Francia - Dinamarca (Grupo D).

2:00 p.m.: Argentina - México (Grupo C).,

Domingo 27 noviembre:

5:00 a.m.: Japón - Costa Rica (Grupo E).

8:00 a.m.: Bélgica - Marruecos (Grupo F).

11:00 a.m.: Croacia - Canadá (Grupo F).

2:00 a.m. España - Alemania (Grupo E).