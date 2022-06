Djokovic le vuelve a decir “no” a la vacuna anticovid y se mete en serios líos para el US Open

Novak Djokovic se mostró de nuevo inflexible respecto a su rechazo al vacunarse contra la covid-19, algo que le puede costar muy caro, pues quedaría fuera del US Open, cuarto y último Grand Slam de la temporada que se disputará a finales de agosto, tal como le pasó a comienzos del año en el Abierto de Australia.

Cabe recordar que las autoridades estadounidenses mantienen la obligación de vacunación para entrar en el país.

Preguntado en la conferencia de prensa previa a Wimbledon si mantiene su postura de no vacunarse, Djokovic respondió con un lacónico “Sí”. ¿Insiste usted en esa idea?, dijo un periodista. “Sí”, respondió de nuevo el serbio, para quien Wimbledon podría ser el último Grand Slam de la temporada.

“A día de hoy, teniendo en cuenta la situación, no estoy autorizado a entrar en Estados Unidos. Es una motivación adicional para jugar bien aquí (en Wimbledon)”, añadió el serbio, que busca un séptimo título en la hierba londinense.

“Me gustaría ir a Estados Unidos, pero por el momento no es posible. No puedo hacer gran cosa. Depende realmente del gobierno estadounidense de aceptar o no entrar en su territorio a una persona no vacunada”, insistió.

Por no estar vacunado, fue deportado de Australia en enero justo antes del inicio del primer ‘grande’ del año, donde aspiraba a un 10º título y después perdió ante Rafael Nadal en cuartos de final de Roland Garros, donde buscaba revalidar su título del año anterior.

En Wimbledon, además, no sumará puntos, ya que la ATP no distribuirá puntos para la clasificación mundial como protesta a la decisión del torneo londinense de excluir a los tenistas rusos y bielorrusos por la guerra en Ucrania.

Todo ello significa que Djokovic, que el año pasado perdió en la final de Nueva York tras ganar Australia, Roland Garros y Wimbledon, la temporada 2022 le va a costar muy cara en cuanto a puntos ATP y, obviamente, muchos puestos en el ranking.

Actualmente número 3 mundial, Djokovic ha ganado tres veces el US Open (2011, 2015 y 2018) y suma 20 títulos del Grand Slam, los mismos que Roger Federer, pero a dos de Rafael Nadal, que esta temporada ya ha ganado el Abierto de Australia y Roland Garros.

Todo listo para Wimbledon

Djokovic, de 35 años, tercera raqueta del mundo y defensor del título masculino, debutará en el torneo inglés que comienza el lunes contra el surcoreano Kwon Soon-woo, número 75.

De avanzar todo sin problemas, el serbio se enfrentaría en cuartos de final a la estrella ascendente española Carlos Alcaraz y en final al cabeza de serie número dos Rafael Nadal, que no levanta la copa de Wimbledon desde 2010 y arrastra una muy dolorosa lesión en el pie.

El sorteo realizado el viernes puso en el mismo cuadro a Nadal y al italiano Matteo Berrettini, 8º cabeza de serie del torneo y finalista del año pasado contra Djokovic, que debutará en esta edición midiéndose al chileno Cristian Garín, eliminado esta semana en primera ronda de Eastbourne.

En su primer Wimbledon desde 2019, Nadal, de 36 años, recientemente coronado con un 14º título de Roland Garros pese a su lesión en el pie, se opondrá al argentino Francisco Cerúndolo. El español, campeón de 22 Grand Slam, que ha ganado dos veces el torneo inglés (2008 y 2010), podría enfrentarse también en octavos de final al peligroso canadiense Felix Auger-Aliassime, contra el que ganó un largo y complicado encuentro en cinco sets sobre la tierra batida de París.