Dos exjugadores de Nacional, candidatos a llegar a Millonarios como reemplazo de Carlos Gómez

El mercado de fichajes del fútbol profesional colombiano empieza a intensificar su movimiento con el final del Mundial de Qatar 2022 y el inicio de la planeación para lo que será la temporada que viene, en la que ya quedaron definidos los caminos de varios clubes participantes en torneos internacionales.

Millonarios enfrentará a Universidad Católica de Ecuador en la fase 2 de la Copa Libertadores, soñando con dar un paso más hacia los grupos. En caso de ganar su llave, los embajadores esperarán rival entre Atlético Mineiro y Carabobo, que, en la previa, parece totalmente decantada hacia el conjunto brasileño.

Este será el gran reto de Alberto Gamero para 2023, recordando que el año pasado se quedó fuera a manos de otro brasileño, Fluminense, a pesar de haber hecho un partido bastante bueno en Bogotá, que cambió rotundamente por la expulsión de Eduardo Sosa a los 20 minutos, cuando el partido ya estaba a favor 1-0. Luego vino la remontada del ‘Flu’ y en el partido de vuelta el golpe de la eliminación.

La llegada de Leonardo Castro y Fernando Uribe ilusionan a Millonarios con superar lo hecho el año pasado, aunque existen rumores de salidas sensibles como la de Carlos Andrés Gómez, el extremo derecho de 20 años, que suena fuerte para irse al Red Bull Bragantino de Brasil.

Carlos Gómez es una de las 'joyas' descubiertas por Millonarios este año - Foto: Dimayor

Dos opciones en carpeta

En caso de aceptar la oferta formal que llegó esta semana, Millonarios ya se encuentra estudiando opciones para reforzar los extremos, sabiendo que la entrada de dinero le permitirá arriesgar un poco más en una nueva inversión que se sumaría al gran trabajo dirigencial hecho para fichar al goleador de la Liga Betplay 2022-II.

Este miércoles, desde Brasil, revelaron cuánto dinero hay de por medio en un acuerdo que puede estar a horas de darse. De acuerdo al periodista Jorge Nicola, Bragantino está confiado en que Millonarios aceptará una oferta de 4 millones de dólares por el jugador, es decir, 19 mil millones de pesos colombianos que ayudarán a sanear la situación económica y permitirán mirar hacia adelante con otros posibles refuerzos.

O RB Bragantino comprou o atacante Carlos Andrés Gómez, do Millonários, por 4 milhões de dólares (R$ 21 milhões).



🗞 @jorgenicola pic.twitter.com/6OWhU2b6BN — Central do RB Bragantino (@CentralDoBraga) December 21, 2022

Aunque el Tinito, como lo han apodado algunos periodistas colombianos en honor al legendario Faustino Asprilla, dejará un vacío gigante en el ataque de Millonarios, es una venta que impacta positivamente en la economía del club al tratarse de un jugador surgido en las divisiones menores, al que le tenían grandes esperanzas desde que empezó a deslumbrar con el equipo Sub-20 a nivel local e internacional.

Gamero fue el encargado de darle la primera oportunidad, motivado también por la falta de jugadores desequilibrantes en el costado izquierdo de la cancha. Poco a poco, Gómez se fue ganando la titularidad y para este segundo semestre nadie le pudo arrebatar el puesto, firmando un total de 9 goles en Liga y 3 más en la Copa BetPlay, único título con el que se despediría de su corto paso por el fútbol profesional en Colombia.

Esos goles que se irían con su salida, tendrían que ser reemplazados con un buen fichaje, al que le apuntan con dos nombres en el primer lugar de la fila. Según Antonio Casale, los dos jugadores que gustan al cuerpo técnico tienen pasado con Atlético Nacional: Daniel Mantilla y Andrés Ibargüen.

“Desde antes habían ofrecido a Mantilla a Millonarios, como no estaba lo de ‘Tinito’, Millonarios no mostró ningún interés y podría mostrar un interés por Mantilla, en caso de que se termine finiquitando lo de Gómez. También se habla de Ibargüen, que es un jugador que siempre le ha interesado al ‘Tito’ (Gamero)”, indicó el periodista declarado hincha del cuadro embajador, que hizo la salvedad de que esas dos opciones no se estudiarán si Gómez no termina saliendo.