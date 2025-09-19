Duván Vergara marca golazo en Argentina: video del remate de media distancia

Este viernes 19 de septiembre, el atacante colombiano Duván Vergara, con pasado en América de Cali, se reportó con gol en el Huracán vs. Racing de Avellaneda, por la novena fecha de la segunda fase del torneo argentino.

El equipo del cafetero, que es dirigido por Gustavo Costas, recuperó una pelota tras un lateral al minuto 22 del primer tiempo. La pelota le quedó a Vergara en la media luna.

Duván, de manera rápida, se perfiló y remató de media distancia. El balón se fue por el suelo y se hizo inalcanzable para el portero rival. La esférica se clavó en la parte inferior derecha del arco.

Vergara sigue sumando buenas actuaciones en Racing de Avellaneda. Cuando llegó al club, empezó de titular, pero luego perdió el lugar y ahora tiene que volver a ganarse el puesto en las nóminas inicialistas de cada partido.

🔥🇨🇴 GOL de Duván Vergara para la victoria parcial de Racing 🇦🇷 sobre Huracán



Más del fútbol argentino: tema Leandro Paredes

El reconocido mediocampista Leandro Paredes, campeón del Mundial de Qatar 2022, podría perderse dos partidos con Boca Juniors. La razón se debería al calendario y las fechas FIFA de octubre.

“Sin dudas, el funcionamiento positivo de Boca en el último tramo del semestre encontró en Leandro Paredes un referente claro dentro de la cancha. Sin embargo, el apretado calendario y la amenaza de las próximas fechas FIFA podría dejar al Xeneize sin su as de espadas, justo cuando se juega todo en el clausura y la tabla anual”, reseñó TyC Sports.

Leandro Paredes con la indumentaria de Boca Juniors. | Foto: Prensa Boca Juniors.

“En concreto, la selección Argentina tiene alineados dos amistosos en octubre: el 10, contra Venezuela, en Miami, y el 13, ante Puerto Rico en Chicago. En esa convocatoria, Paredes dirá presente, siendo que forma parte de la columna vertebral del equipo que comanda Lionel Scaloni. ¿Cuál es el problema? Que ese fin de semana, Boca deberá visitar a Barracas Central, por lo que el mediocampista se perdería ese partido", añadió.

“La clave radica en la ausencia de Paredes ante Barracas y el desgaste que sufrirá no solo por los partidos, sino por el viaje de regreso, dado que se reintegraría justo antes del duelo con Belgrano, el 19 de octubre. Como si esto fuera poco, el Superclásico asoma en el horizonte, el 9 de noviembre”, sentenció.

Kevin Castaño y Leandro Paredes. | Foto: AP