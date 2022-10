¿Ecuador, sin Mundial? TAS escucharía la apelación de Chile por el caso Byron Castillo

La novela continúa en el caso de Byron Castillo, que tiene en vilo el entorno del fútbol en Suramérica. Pese a ganar su cupo de manera directa en la eliminatoria, Ecuador aún se enfrenta a un proceso legal en el que Chile espera sacar partida, y donde por los lados aparece Perú.

Todo esto sucede al conocerse las pruebas que dejarían en claro que Castillo no nació en Ecuador y en realidad sería colombiano, motivo por el que la Federación Chilena denunció a la Federación Ecuatoriana de Fútbol (FEF) por haber incurrido en falsificación de documentos.

Y aunque en la Comisión Disciplinaria de la Federación Internacional de Fútbol Asociado (Fifa) ya se había tomado una decisión sobre este caso, que era “cerrar el procedimiento disciplinario iniciado contra la FEF”, Chile no se ha querido rendir con este procedimiento y recurrió al Tribunal Arbitral del Deporte (TAS) para demostrar que Byron Castillo no tiene el debido proceso de nacionalización.

Al no obtener la respuesta esperada por parte de la Comisión de Apelación de la Fifa, a mediados de septiembre las federaciones de Chile y Perú iniciaron un nuevo proceso legal ante el TAS. Los organismos esperan una sentencia en los próximos días teniendo en cuenta que el Mundial de Catar 2022 inicia el 20 de noviembre.

Ahora, a un mes y una semana para que inicie la Copa del Mundo, este jueves –13 de octubre– se conoció que el TAS sí escucharía el recurso de apelación interpuesto por la Federación Chilena. Las fechas estipuladas para el debido proceso serían el 4 y 5 de noviembre, cuando todas las selecciones ya se estén preparando para viajar a Catar, de acuerdo con Reuters.

El Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS) escuchará la apelación de la federación chilena de fútbol el 4 y 5 de noviembre contra la decisión de FIFA de permitir que Ecuador juegue en la Copa del Mundo. Caso Byron Castillo @Reuters — Cesar Augusto Londoño (@cesaralo) October 13, 2022

Por el momento, no se conoce información oficial por parte de los organismos involucrados, pero hay otras fuentes que aseguran que el TAS no atenderá el caso. Según el periodista Juan José Buscalia, “el TAS no va a dar lugar al reclamo ni de Chile ni de Perú, es decir, va a seguir el lineamiento de la Fifa”, dijo en Fox Deportes.

Fase de grupos - Catar 2022

Grupo A: Catar, Ecuador, Senegal y Países Bajos.

Grupo B : Inglaterra, Irán, Estados Unidos, Gales.

Grupo C: Argentina, Arabia Saudita, México y Polonia.

Grupo D: Francia, Australia, Dinamarca y Túnez.

Grupo E: España, Costa Rica, Alemania y Japón.

Grupo F: Bélgica, Canadá, Marruecos y Croacia.

Grupo G: Brasil, Serbia, Suiza y Camerún.

Grupo H: Portugal, Ghana, Uruguay y Corea del Sur.

Calendario de la competición