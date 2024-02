Edgar Guerra rompe el silencio y destapa su verdad sobre Millonarios: “Siempre quise quedarme”

Edgar Guerra se fue de Millonarios. Lo hizo en medio de la polémica por no haber renovado contrato con el embajador.

Edgar Guerra enfrenta al defensor Daniel Londoño, a quien hace equivocar, para anotar su segundo gol ante el Medellín, en la primera fecha de la Liga Betplay I-2024. | Foto: Colprensa - John Paz

El extremo, según se informó, llegó a un principio de acuerdo entre Club León para incursionar en la primera división del fútbol mexicano.

“El equipo embajador recibirá una compensación económica por rescindir anticipadamente su contrato”, dijo Julian Capera, periodista de ESPN.

En Win Sports, habló el joven jugador y explicó todo sobre esta nueva oportunidad.

“Recibí una llamada y me comentó mi representante que había una oportunidad de ir a México. Todo se dio muy rápido, de un día para otro. A darlo todo, agradecido con Millonarios, que me le dio todo, donde empecé y cumplí mis sueños como futbolista”. dijo Guerra.

El delantero de Millonarios, Edgar Guerra, festeja uno de los tres goles que le marcó al Medellín, en la primera fecha de la Liga Betplay I-2024. | Foto: Colprensa - John Paz

El futbolista negó que no haya querido renovar su contrato y haya presionado su salida.

“Totalmente falso, no me he entrenado mal. En las redes salen cosas negativas. Siempre quise quedarme en el club, quise arreglar con el club. No quise salir mal del club. Estoy muy agradecido que me dio la oportunidad y lo que salió en las redes es negativo”, indicó.

Finalmente mandó un mensaje a todos los seguidores del embajador.

“Agradecido con los hinchas. Decirles que soy un hincha más, siempre veré los partidos de Millonarios”, finalizó.

Edgar Guerra, jugador de Millonarios | Foto: Colprensa - Camila Díaz

¿Millonarios buscará un extremo?

“Se ha hablado y hemos investigado e indagado. No ha sido posible, hemos hablado con jugadores que no hemos tenido la posibilidad que vengan. Aquí no es volverme loco con lo que voy a traer, la mayor preocupación mía y el trabajo es acelerar a los que están ahí. Si no tengo nada en la mano o el refuerzo que quiero y necesito, tengo que enfocarme en lo que tengo. Darles fortaleza, confianza e información”, dijo Gamero en rueda de prensa tras el empate con Alianza F.C.

Juan Pablo Vargas, Yuber Asprilla, Danovis Banguero, Juan Carlos Pereira, David Macalister Silva, Daniel Cataño, Luis Paredes, Jader Valencia, Diego Abadía, son los lesionados de Millonarios. Daniel Ruiz, confirmó Alberto Gamero, no jugará con Colombia sub 23 y regresa el viernes al club.

Sobre la lesión del capitán del equipo, el club explicó.

“Tiene una lesión en los isquiotibiales de la pierna izquierda, para los cuales se le realizará una resonancia para definir severidad y tiempo de incapacidad”. informaron de prensa de Millonarios.

Daniel Ruiz, jugador de Millonarios | Foto: Getty Images

Sobre la salida de Edgar Guerra, el técnico de Millonarios prefirió dejar el tema en el pasado.

“Lo de Edgar Guerra es sorpresivo, sabíamos que tenía una oportunidad de ir al exterior, que es en la única parte donde podía jugar, ya aquí no podía jugar y se le dio. Ya no pensar más en él. Enfocarnos en lo que tenemos, no en lo que no tenemos”, indicó el timonel azul.